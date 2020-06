Poznati svećenik upozorava na okultne sile homeopatije! Ovo je prava istina

Autor: Vjera

Kršćani ne bi smjeli koristiti homeopatiju kao liječenje

Poznati katolički svećenik Otac James Manjackal, poznat po čitavom svijetu jer ga kao svećenika prate brojni karizmatski darovi, ozdravljenja čudesa i milosti za druge, svoj život posvetio je širenju istine o Živom Bogu Isusu Krista i silini Duha Svetoga. Prije nekoliko godina posjetio je i Hrvatsku gdje je održao desetak seminara, a hrvatskim ljudima ostao je u sjećanju kao gorljivi propovjednik s obiljem milosti i darova koje nesebično daje drugima. On je na svojoj službenoj stranici otvorio temu o homeopatiji, odnosno homeopatskom liječenju. Brojni kršćani, katolici često se pitaju smiju li se u slučaju bolesti poslužiti homeopatskim pripravcima? Otac James Manjackal im savjetuje: Bolje ne, homeopatija ima okultnu pozadinu! Pročitajte o čemu se radi!

-Ljudi mi često postavljaju pitanja poput ovih: „Zašto homeopatija nije u redu? Može li ju kršćanin primijeniti u liječenju? Je li u svezi s novim dobom (new-age) i okultizmom?“… Moram priznati kako nisam dublje istražio temu homeopatije, ali sam vidio loš učinak kojeg homeopatija ima na kršćane i njihov duhovan život. Brojni ljudi kojima je tijekom kršćanske meditacije bio problem moliti (nemogućnost usredotočenja, nepostojanosti misli, umor, zijevanje, bol u različitim dijelovima tijela na spomen imena Gospodina Isusa Krista, griješne misli, osobito one nemoralna sadržaja…) priznali su kako u liječenju primjenjuju homeopatiju. Nakon što sam im savjetovao prestati s ovakvim načinom liječenja, bili su sposobni nesmetano moliti. Nedavno mi je prišao jedan čovjek i rekao kako ne uspijeva moliti u jezicima iako je već dulje vrijeme uključen u karizmatsku molitvenu zajednicu. Nakon što je poslušao moj savjet da prestane rabiti homeopatske lijekove protiv nesanice i počne uzimati obične (alopatske) lijekove koje klasična medicina pruža za ovaj problem, počeo je dobro spavati i nesmetano je molio u jezicima.

Jedna mi je časna sestra u Sloveniji rekla kako joj je liječnik koji joj je dao homeopatske lijekove protiv raka od kojeg je bolovala također rekao da se prestane pričešćivati Svetim Otajstvom kako bi homeopatski pripravci bolje djelovali. Brojni su mi ljudi u Njemačkoj, Austriji i Francuskoj rekli da im homeopatski liječnici kod propisivanja pripravaka savjetuju ne prekrižiti se niti zazivati Ime Isusovo budući da znaju kako kršćani običavaju sve činiti sa znakom Križa ili uz kratku molitvu. Zašto, onda, vrijedi iznimka kod homeopatije? Možda stoga što znak Križa ili Isusovo Ime poništavaju moć ovih pripravaka. Slijedi jedno svjedočanstvo koje želim podijeliti s vama.

Pred trinaest godina jedan me je homeopatski liječnik zamolio da blagoslovim njegovu homeopatsku kliniku. Rado sam se odazvao, pošao onamo i blagoslovio njegovu kliniku uobičajenim molitvama iz Rimskog obrednika te ju poškropio blagoslovljenom vodom kako je i želio. Za nekoliko dana isti mi je liječnik opet došao i rekao da je nakon blagoslova i škropljenja blagoslovljenom vodom morao baciti sve lijekove jer su izgubili svoju moć. Hvala Bogu što mi nije zaprijetio sudskom tužbom! Upitao sam ga zatim što misli, kakav je razlog iz kojeg su ti pripravci izgubili moć dok sam molio u snazi Svetog Duha. Morao je priznati kako je snaga koja je postojala u tim pripravcima bila nekako protivna snazi Svetog Duha. Zatim me je zamolio da pogledam na bočice s alopatskim lijekovima na kojima je naznačen njihov sastav (n.pr: 15% ugljikohidrata, 20% magnezija, 5% alkohola, 10% vode i t.d.) dok takav opis sadržaja ne postoji na bočicama ili paketićima s homeopatskim pripravcima. Umjesto toga, homeopatski pripravci iskazuju svoju učinkovitost putem „potencija“, poput potencije od 1000, potencije od 10 000, potencije od milijun i sl. Isti je liječnik priznao da ne zna podrijetlo moći ovih potencija. Izjavio je kako je glavni učinak homeopatskih lijekova njihov placebo učinak. Prema tomu, jasno je kako je ta potencija zapravo skrivena, t.j. okultna, moć. Ja ne donosim nikakav sud o homeopatiji jer nisam stručnjak za ovo područje, ali ipak svojoj kršćanskoj braći želim reći kako za kršćanina nije dobro rabiti homeopatske lijekove niti se izlagati homeopatiji bez obzira na „povoljan“ učinak kojeg ona može donijeti bolesniku. Brojne ezoterijske i druge metode novog doba (alternativni načini liječenja) oglašuju se pod izlikom da su „jeftini i nemaju popratnih učinaka“, no ono što se ne govori jest to da je njihov glavni učinak „udaljiti ljude od Gospodina Isusa Krista i Crkve te od spašenja koje je Krist Gospodin donio ovomu svijetu“. Vatikanska isprava „Isus Krist, donositelj vode žive“ jasno govori o skrivenoj opasnosti koja prijeti od homeopatije i drugih alternativnih metoda koje potječu od okultnih sila.-, reko je o. James Manjackal te priložio potresno svjedočanstvo dr. Emilije Vlckove koja je svoju djecu liječila homeopatskim pripravcima. U nastavku pročitajte njezinu priču!