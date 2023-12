Božićno čudo u Poljskoj: Hostija krvarila, znanstvenici pronašli dio ljudskog srca

Autor: Z. K.

Prije dvije tisuće godina Bog dolazi kao maleno dijete među nas i nikad ne odlazi. On živ prisutan dolazi i danas u štalice ljudskih srca diljem svijeta i za to nam jasno daje potvrde kroz povijest. Naime, posljednje euharistijsko čudo, objavljeno i službeno priznato i od strane crkvenih vlasti 10. travnja 2016., dogodilo se u crkvi sv. Hijacinte u Legnici i to, znakovito, na sam Božić.

Ustanovljujući sakrament Euharistije za vrijeme Posljednje večere, Gospodin Isus nije rekao da su vino i kruh simboli, nego da dolazi do njihove stvarne preobrazbe u Njegovo Tijelo i Krv.

Uzimajući kruh jasno kaže: „Ovo je tijelo moje“, i kalež s vinom: „Ovo je krv moja“ (usp. Mt 26, 26-28). Nakon riječi posvete koju svećenik izgovara za vrijeme sv. Mise ostaje vidljiva materija kruha i vina, ali njihova supstancija podliježe čudesnoj duhovnoj promjeni koja je nedokučiva našem umu.

Bog s nama

Kada počinje slabjeti ili se gasi vjera u stvarnu prisutnost Krista u Euharistiji, naš Gospodin i Spasitelj, nadnaravnim znakovima i čudesima potvrđuje svoj nauk o Euharistiji i poziva na obraćenje.

Sveti Ivan Pavao II. napisao je u enciklici Ecclesia de Eucharistia da je Euharistija „izvor i vrhunac cijeloga kršćanskog života. Presveta Euharistija naime sadrži svekoliko duhovno dobro Crkve.“ Istaknuo je da je Euharistija „dar njega [Krista] sama, njegove osobe u njegovu svetom čovještvu, kao i njegova djela spasenja. Kada Crkva slavi Euharistiju, spomenčin smrti i uskrsnuća svoga Gospodina, ovaj je središnji događaj spasenja stvarno prisutan te se ‘vrši djelo našega otkupljenja’.

Ova je žrtva toliko odlučujuća za spasenje ljudskog roda da ju je Isus Krist izvršio te se je vratio Ocu tek nakon što nam je ostavio sredstvo po kojem ćemo u tome sudjelovati, kao kad bismo bili prisutni. Tako svaki vjernik može u njoj sudjelovati te iz nje trajno crpiti plodove.“ (EE 11)

Euharistijsko čudo u Legnici

Na Božić, 25. prosinca 2013. godine, u crkvi sv. Hijacinta u Legnicy, za vrijeme prve rane sv. Mise svećeniku je, dok je pričešćivao vjernike, nehotice ispala jedna Hostija. Odmah ju je podigao, a potom – u skladu s pravilom o postupanju u takvim situacijama – Hostiju stavio u kalež s vodom i pohranio u svetohranište. Hostija bi se obično nakon nekoliko dana u vodi potpuno rastopila. No ovaj put se, iz nekog razloga, to nije dogodilo. Nakon par dana, 4. siječnja, svećenik je primijetio da se na jednom djeliću Hostije pojavila crvena boja. Sutradan je župnik Andrzej Ziombra o događaju obavijestio tadašnjeg mjesnog biskupa Stefana Cichoga koji je odredio da sljedeća dva tjedna treba pomno pratiti što će se događati s Hostijom.

Nakon 14 dana bijeli dio Hostije se rastopio u vodi. Ostao je samo „obojeni“ djelić poput ugruška veličine 1,5 x 0,5 centimetara. Izvađen je iz vode, položen na korporal i pohranjen u svetohranište. Biskup je sastavio komisiju koja je trebala razmotriti i zauzeti stav o ovoj tajanstvenoj pojavi.









Članovi crkvene komisije obratili su se znanstvenicima s Katedre za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Wrocławu i zamolili ih da uzmu „uzorak“ na ispitivanje. Tako je 26. siječnja 2014. godine uzeto 15 uzoraka.

Ispitivanja ovih znanstvenika isključila su mogućnost da je crvena boja Hostije uzrokovana djelovanjem bakterija ili gljivica. Ujedno su njihove histopatološke analize pokazale da određeni dijelovi „uzorka“ podsjećaju na srčani mišić. Istraživačima nije pošlo za rukom napraviti DNK analizu.

Šokantni rezultati istraživanja

Crkvena komisija dala se u potragu za znanstvenom institucijom koja je imala bolju metodologiju i napredniju opremu. Obratila se Katedri za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Szczecinu koju vodi istaknuti patolog prof. Mirosław Parafiniuk. Ovdje znanstvenici primjenjuju najnaprednije tehnologije, osobito kada se radi o postupcima genetske identifikacije ljudskih ostatak; među ostalim utvrđuju identitet poljskih narodnih heroja ubijenih za vrijeme Hitlerova i komunističkog terora.

Prof. Parafiniuk, zajedno sa skupinom suradnika, proveo je istraživanja na istim uzorcima koji su bili analizirani u Wrocławu. Pomoću UV mikroskopa, opremljenog specijalnim filtrima, u uzorcima su otkrili ljudska srčana mišićna vlakna u stanju fragmentacije tj. agonije. Za znanstvenike je to bio šok, jer su došli do – sa znanstvenog stajališta – neobjašnjivog otkrića. Rezultati istraživanja nisu ostavljali prostora sumnji da je riječ o tkivu srčanog mišića u trenutku agonije.

U konačnom izvješću Medicinsko-sudskog instituta stoji: „U histopatološkom nalazu utvrđeni su dijelovi mišićnih vlakana koji sadrže fragmente poprečno-prugastog mišića […]. Cjelina slikenajviše nalikuje srčanom mišiću s promjenama koje su često posljedica agonije. Genetska ispitivanja pokazuju da se radi o tkivu ljudskog podrijetla.“

Biskup Zbigniew Kiernikowski, novi ordinarij Legnicke biskupije, u siječnju 2016. otputovao je u Vatikan i Kongregaciji za nauk vjere podastro rezultate obje ekspertize. U Velikom tjednu 2016. primio je odgovor u kojem Kongregacija potvrđuje da postoji znanstvena i moralna sigurnost da je riječ o nadnaravnom događaju. U tom pismu dana je i suglasnost da se vjernicima može objaviti činjenica o postojanju euharistijskog čuda i da je potrebno pripremiti primjereno mjesto za štovanje.

Dana 10. travnja 2016. biskup Kiernikowski izdao je dokument u kojem vjernike obavještava o ovom izvanrednom euharistijskom čudu i u kojemu, među ostalim, stoji: „U siječnju ove godine predstavio sam čitavu stvar Kongregaciji za nauk vjere. Danas, u skladu s prijedlozima Apostolske Stolice, preporučujem gospodinu župniku Andrzeju Ziomby da na odgovarajući način uredi prostor za izlaganje Relikvije kako bi joj vjernici mogli izraziti štovanje.

Molimo da se dostupnima učine sve relevantne informacije te uvedu sustavne kateheze koje će pomoći ispravno oblikovati svijest vjernika o štovanju euharistijskog čuda. K tome još preporučujem da se pripremi knjiga u kojoj bi se vodila evidencija o primljenim milostima i drugim događajima koji imaju nadnaravni karakter. Vjerujem da će sve ovo poslužiti dubljem štovanju Euharistije i da će uroditi bogatim plodovima i dobrim utjecajem na živote ljudi koji se približe Relikviji. Čitamo ovaj predivan Znak kao poseban izraz dobrohotnosti i ljubavi Gospodina Boga koji se tako duboko prigiba čovjeku.“