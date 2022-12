Bog na Božić čini čuda da proslavi svog Sina: Ovo su neka velika!

Autor: Vjera

Samo se trebamo odazvati pozivu na molitvu i vjerovati da će Bog to učiniti

Božićna čuda doista postoje.

Svijet se pita: “Kako to može biti?”

Srca koja sama počnu ponovno raditi. Tumori koji nestaju bez traga.





Majka i sin koji umiru na porodu, ali se vraćaju u život bez objašnjenja liječnika.

Ljudi koji nakon desetljeća u invalidskim kolicima ponovno mogu hodati.

Sve su to čuda koja se događaju. Ali, trebamo moliti.

Bez pretjerivanja možemo reći da je sve uistinu veliko na ovom svijetu plod molitve.

I da je svaki čovjek koji je postigao nešto izvanredno i održao se, to dobio zahvaljujući molitvi. Ili je molio on sam, ili su molili za njega.

Marija i Josip, najveći sveci, vodili su veliki život molitve. I ovo stanje privlači Božji blagoslov, pobjeđuje u Gospodnjim bitkama i proizvodi trijumfe svih vrsta nad zlom.

Mir u obitelji, radost i utjeha u djeci plod je molitve.









Ako naš posao napreduje, ako su naši pothvati uspješni, to može biti zato što to dugujemo nekome tko se moli za nas, ili je to možda zato što sami često kleknemo i molimo se.

Molitva nam pomaže u svim našim potrebama i daje nam utjehu u nevolji.

Naš Gospodin nas poziva govoreći: “Zazovite me na dan nevolje; Ja ću te izbaviti”, Psalam 49. “Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti,” Matej 11:28.









“Što god zamolite u molitvi, vjerujte da ćete dobiti i doći će vam”, Marko 11:24.

U molitvi “Oče naš” zapovijeda nam moliti za “kruh naš svagdašnji”.

Naš Gospodin ne čini iznimku, on uključuje sve, i vremenite milosti i duhovne milosti.

Ali Božić je datum kada ima više milosti u svijetu i ljudi više mole, zato se i događa i više čudesa koja smo nazvali Božićnim čudima.

Neki su impresivno veliki jer uključuju velika čuda ili velike poraze zla.

A druga su manja jer uključuju malo ljudi i ispunjenje su dubokih osobnih želja koje tek stižu za Božić.

Kao velika čuda možemo navesti euharistijsko čudo iz Legnice u Poljskoj, koje se dogodilo na božićnoj misi 2013. u crkvi u tom gradu. Posvećena hostija je za vrijeme pričesti pala na zemlju, a zatim ju je svećenik podigao i stavio u posudu s vodom. Ubrzo nakon toga pojavile su se crvene mrlje. Uzeti su uzorci za rigoroznu analizu. A rezultat je bio da su to bili fragmenti tkiva koji su sadržavali dijelove srčanog mišića ljudskog porijekla, s promjenama koje se često pojavljuju tijekom agonije.

