Bivša tarot majstorica i vidovnjakinja jednom zazvala Krista i ‘on je došao’! ‘Demoni su mi svakodnevno davali informacije, ne otvarajte im vrata’

Nakon šokantnog oslobođenja pri susretu s Isusom Kristom Jenn Nizza upozorava na opasnosti okultnog

Bivša vidovnjakinja koju je susret s čitanjem tarot karata kao dijete odveo na putovanje u prakse novog doba i okultno nudi strašno upozorenje o “prijevari” i opasnostima s kojima se susrela.

Jenn Nizza provela je godine čitajući i komunicirajući s onima za koje je vjerovala da su mrtvi voljeni njezinih klijenata – sve dok nije imala susret s Isusom koji je sve promijenio.

Nizza je nedavno ispričala za “The Playing With Fire Podcast” o tome kako se njezino putovanje u okultno odvijalo u “jako mladoj dobi” kada su sva “vrata bila otvorena” u njezinu domu. Unatoč tome što je kulturno katolkinja, rekla je da su paranormalne rasprave redovita pojava u njezinoj obitelji.





U mom domu bilo je vrlo prihvatljivo govoriti o paranormalnim aktivnostima, o onome što ljudi obično nazivaju duhovima, a to su, naravno, bili demoni”, rekla je. “Prvi put sam čitala tarot karte u dobi od 13 godina.”

Početak njezine opsesije

Otprilike u isto vrijeme, Nizza je rekla da je već počela doživljavati ono za što sada vjeruje da je demonska opresija. Počela je sanjati o događajima koji će se u biti ostvariti.

Umjesto da pobjegne od tih praksi i iskustava, Nizza se zaljubila i zaronila još dublje nakon svog prvog čitanja tarota.

“Tada sam stvarno prošla kroz vrata, jer me to jako zaintrigiralo, i počela sam to tražiti. … Duboko sam ušla,” rekla je. “Bila je to zečja rupa uništenja. … Imala sam svoje tarot karte. Nastavio sam ići na čitanja; Postala sam ovisna o tome.”

Nizza je istraživala numerologiju (okultnu praksu istraživanja odnosa brojeva i događaja) i astrologiju (proricanje koje uključuje nebeske objekte), među ostalim tehnikama.

Istodobno se borila s depresijom, ali i poremećajem prehrane. Ipak, Nizza je nastavila i počela čitati za prijatelje, obitelj i na kraju druge klijente. Rekla je da je na kraju povjerovala da joj je “svaka laž koju New age” govori istina.









Vjerovala je da pomaže

Nizza je rekla da stvarno vjeruje da pomaže ljudima kroz svoje "sposobnosti" i