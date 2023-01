Bivša pjevačica Pussycat Dollsa uzdramala svijet: Progovorila o ropstvu, đavlu, abortusu i Isusovom milosrđu

Autor: Z. K.

Bivša pop zvijezda po prvi put govori o boli koju je osjetila tijekom tri bolna pobačaja, dijeleći na društvenim mrežama da Isus može “iscijeliti komadiće” i dati oprost.

Kaya Jones, prošlog se tjedna pojavila u podcastu “Students for Life of America Speak Out with Christine Yeargin”. Bivša članica mega popularne skupine Pussycat Doll govorila je o svom iskustvu u grupi i bolnoj cijeni slave, objašnjavajući da se često osjećala kao da je u lancu prostitucije umjesto u djevojačkom bendu.

“Čini se kao da ste rob svog sna, doslovno, a moćnici drže ključeve kraljevstva. Nemate pristup osobnim mislima, prostoru, izborima, odlukama”, objasnila je. “Vi ste roba u vlasništvu…razina kontrole je poput one: ‘Tko sam zapravo ja?'”





Dodala je: “Dovedeni ste u ove položaje koji su vrlo beskrupulozni za svaku mladu ženu.”

Njezina popularna djevojačka grupa prodala je više od 15 milijuna albuma i 40 milijuna singlova, ali Jones svoje iskustvo sažima kao jednostavno: “prodavanje laži”. >>>više na vjera.hr