‘BIT ĆE JOŠ VEĆI OD PASIJE’ Mel Gibson kreće sa snimanjem nastavka filma koji je uzdrmao svijet: Stiže Uskrsnuće!

Autor: Vjera

Glumac, redatelj i producent Mel Gibson ovog će proljeća započeti produkciju nastavka svog megahit filma, The Passion of the Christ, prema novom izvješću.

Iskusni filmski novinar Jordan Ruimy rekao je u srijedu da će Gibson početi snimati The Passion of the Christ: Resurrection (Uskrsnuće) u sljedećih nekoliko mjeseci.

“Gibson je naporno radio na scenariju sa scenaristom Hrabrog srca Randallom Wallaceom. Već je bilo šest nacrta. ‘Uskrsnuće’ bi se fokusiralo na dvadeset i četiri sata koja obuhvaćaju Isusovu muku i događaje koji su se dogodili tri dana između njegovog raspeća i uskrsnuća “, objasnio je Ruimy.





U glumačkoj postavi glumit će Jim Caviezel koji će reprizirati ulogu Isusa, Maia Morgenstern kao Marija, Christo Jivkov kao Ivan i Francesco De Vito kao Peter.

“Zove se Uskrsnuće. Naravno, to je vrlo velika tema i treba je promotriti jer ne želimo samo napraviti jednostavno renderiranje – znate, pročitajte što se dogodilo”, objasnio je Gibson.

“Ali da bismo ga pročitali, iskusili i istražili vjerojatno dublja značenja onoga o čemu se radi, trebat će malo truda i Randall Wallace je dorastao zadatku”, nastavio je Gibson. “On je također, osim što je briljantan pisac, on je sjajan redatelj. Režirao je We Were Soldiers i Heaven is for Real i te stvari. Dakle, on je dobar pisac i redatelj.”

Wallace je u to vrijeme rekao za Hollywood Reporter da je oduvijek želio ispričati ovu priču.

“Evanđeoska zajednica smatra ‘Pasiju’ najvećim filmom ikada izašlim iz Hollywooda, a stalno su nam govorili da misle da će nastavak biti još veći”, rekao je.

Uvijek sam želio ispričati ovu priču, dodao je Wallace. “‘Pasija’ je početak, a ima još puno toga za ispričati.”









Originalni film zaradio je 612 milijuna dolara s budžetom od 30 milijuna dolara, što ga čini filmom s najvećom zaradom u kategoriji R u Sjevernoj Americi i jednim od najuspješnijih nezavisnih filmova svih vremena.