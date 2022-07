Bio je jedan od najmoćnijih mafijaša svijeta, sad je kršćanski evangelizator: ‘Kršćani se trebaju bojati pakla, trajat će vječno’

Autor: Vjera

Nadgledao je posadu od 300 mafijaša, a časopis Fortune stavio je Franzesea na 18. mjesto na popisu: 'Pedeset najbogatijih i najmoćnijih šefova mafije', danas svima govori o Isusu

Michael Franzese, bivši mafijaški vođa, održao je propovijed u nedjelju u kampusu Harvest Christian Fellowship, inzistirajući na tome da se kršćani trebaju bojati pakla i vječnog prokletstva, ali također da trebaju dijeliti dobru vijest o Isusu nevjernicima na nježan način.

Franzese, 71-godišnji je nekadašnji član talijansko-američke mafijaške kriminalne obitelji Colombo u New Yorku, a sada je kršćanski pisac i govornik.

U dobi od 29 godina imenovan je u čin “caporegime”, nadgledajući posadu od 300 mafijaških vojnika. Njegov utjecaj u obitelji nastavio je rasti, a 1986. godine časopis Fortune stavio je Franzesea na 18. mjesto na popisu “Pedeset najbogatijih i najmoćnijih šefova mafije u svijetu”.

Franzese je pušten iz zatvora 1994. Dok je bio u zatvoru otkrio je evanđelje Isusa Krista kada mu je čuvar dao primjerak Biblije dok je bio u samici.

Rekao je da je razvio “zdrav strah od pakla” tijekom vremena koje je proveo iza rešetaka.

“Kada sam bio u zatvoru, proveo sam 29 mjeseci i sedam dana u samici.Ja i Bog. … To nije lako. Nismo zamišljeni kao solo bića. Mi bi trebali biti društveni. Kad bi se ta svjetla noću ugasila, mnogi momci nisu činili dobro; čulo se puno stenjanja i zapomaganja”, prisjetio se Franzese.

“Zaronio sam u svoju Bibliju. Molio sam se svaki dan. To je bilo moje najbliže vrijeme s Gospodinom jer nisam imao izbora. To je bilo to. … I hvala Bogu, obratio sam se Njemu i nigdje drugdje. … Ali znate što se dogodilo u toj rupi? Razvio sam zdrav strah od pakla”, priznao je.

“Želim da zastaneš na minutu i razmisliš o najgoroj stvari s kojom si se susreo u životu i shvatiš da ta najgora stvar nikada neće nestati. … Ovo ti je stalni trn u oku zauvijek. A sada se postavi u paklu, koji je milijun puta gori i nikada neće završiti. To je pakao”, rekao je.

“Biblija ga vrlo dobro opisuje. Ne donosim vam loše vijesti. Samo vam govorim istinu. Dobra vijest je da ne moramo ići tamo. Postoji raj i postoji pakao ”, istaknuo je Franzese.

“Isus je bio izravan kad je morao biti, ali imao je smisao za komuniciranje s nježnošću”, primijetio je Franzese. “Danas se čini da naša kultura slavi muškarce koji govore što misle udaraju kao da je biti nasilnik osobina vrijedna divljenja. Naprotiv, sam Isus je rekao: ‘Blago mirotvorcima, jer će se sinovima Božjim zvati.’ ‘”

Također je objasnio da bi kršćani trebali biti nježni kada se obraćaju nevjernicima i govore im o njihovom spasenju.

“Nježnost”, reče Franzese. “Svaki put kad dijelim}svoje svjedočanstvo, uvijek odem u stražnju sobu i molim se i kažem: ‘Gospodine … daj mi prave riječi. Dopusti mi da budem učinkovit. Dopusti mi da budem dovoljno strastven u prenošenju ove poruke kako bi Ti mogao posegnuti i dotaknuti srca koja želiš dotaknuti u ovoj sobi.'”

“Nježnost,” nastavio je, “jer nismo ovdje da namećemo svoju vjeru bilo kome. Nismo ovdje da vas pretvorimo u kršćane. Ne možemo to učiniti. Nitko od nas to ne može učiniti. To je Božji dogovor . Želimo biti učinkoviti u prenošenju poruke. Želimo biti nježni u prenošenju poruke, jer je naša obveza kao kršćana dijeliti, a ne nametati. A ne usmjeravati. Dijeliti što je Gospodin učinio u našem životu.”

Franzese je također podsjetio vjernike na važnost molitve.

“Jedna od mojih najdražih osobina Isusa je njegova predanost molitvi”, rekao je. “Prije nego što se bilo što važno dogodilo, Isus je provodio vrijeme nasamo u molitvenom razgovoru s ocem. Povukao bi se u pusta mjesta i molio”

“Moramo se moliti. Isus nam je rekao da je molio cijelo vrijeme”, dodao je Franzese. “I to je bio Bog Sin koji se molio Bogu Ocu. Koliko nam još treba molitve u našem životu? To je naš način da komuniciramo s Gospodinom. To je to.”

Bivši mafijaški princ osvrnuo se i na to kako mu se život odvijao.

“Dok danas stojim ovdje, vjerojatno sam najblagoslovljenija, najsretnija osoba koja će se ikada popeti na ovu pozornicu i razgovarati s tobom o bilo čemu. Razlog zašto to kažem je taj da sam bio prepušten sam sebi da radim ono što sam želio sa svojim životom, ili bih bio mrtav ili u zatvoru do kraja života. I iskreno, to sam i zaslužio. To sam zaradio za sebe jer sam proveo više od 20 godina na ulici, svaki dan kršeći i Božje i ljudske zakone”, rekao je Franzese.

“I shvatio sam, Bog mi je to kristalno jasno dao do znanja, da nije imao drugačiji plan i svrhu za moj život, ja danas ne bih bio ovdje”, nastavio je. “Znate što, on ima plan i svrhu za baš svaki, i tvoj život.”