ARMAGEDON U GRADU KOJI NOSI IME MARIJINO Krik ukrajinskog svećenika: Recite svijetu, ovdje je pakao

Autor: Vjera

'Ljudi umiru od gladi, recite svijetu o ovoj tragediji'

Sotona se, kako nas uči povijest ali i potvrđuju svi svećenici i egzorcisti ponajviše boji blažene Djevice Marije. Ona je kako kaže sveti Ljudevit Montfortski Božje oruđe za posljednja vremena te je još na početku povijesti određena za uništenje zmije koja će uništavati čovjeka. Zapitajmo se nosi li ukrajinski grad koji danima trpi bombardiranje i koji je, upozoravaju, potpuno uništen i sravljen sa zemljom, slučajno ime ‘grad Marije?’

Ukrajinski katolički čelnik izjavio je u četvrtak da je opkoljeni grad Mariupol zapravo – “Grad Marije” i da je pretvoren u groblje ruskim bombardiranjem.

U videoporuci izdanoj 10. ožujka, glavni nadbiskup Svjatoslav Ševčuk žalio je na ono što je opisao kao “masovno ubojstvo” Ukrajinaca nakon ruske invazije punog razmjera. “Danas moja savjest i savjest svakog kršćanina zahtijevaju da dignemo glas diljem svijeta i glasno izgovorimo riječ ‘Ne’, kako bismo izrazili snažno protivljenje masovnom ubojstvu ljudi u Ukrajini”, rekao je. “Posebno u ovim zadnjim trenucima vidimo masovna ubojstva u opkoljenom gradu Mariupolju. Ovaj grad, koji je osnovala grčka zajednica kao ‘Grad Marije’, pretvoren je u groblje za desetke tisuća ljudi.” Nastavio je: “Jučer smo vidjeli užasne prizore bombardiranja rodilišta, kao i scene masovnih grobnica, zajedničkih ukopa, gdje se polažu stotine beživotnih tijela.” “Danas moramo reći diljem svijeta: Ne! Ne masovnim ubojstvima u Ukrajini! Od vremena nacizma i Staljinovih represija, Ukrajina nije vidjela takve masovne ukope u zajedničkim grobnicama, bez časti, bez kršćanske molitve.”

Ured UN-a za ljudska prava izvijestio je 9. ožujka da je zabilježio 1.424 civilne žrtve u Ukrajini, s 516 poginulih i 908 ozlijeđenih. Rečeno je da će stvarne brojke vjerojatno biti “znatno veće”.

Svećenik koji je bježao iz Mariupolja, lučkog grada na Azovskom moru na jugoistoku Ukrajine, rekao je u nedjelju katoličkoj dobrotvornoj organizaciji Aid to the Church in Need, da je grad “pakao”.

Svećenik, identificiran samo kao otac Pavlo, rekao je : “Mariupol je poput Armagedona. To je pakao. Recite svijetu: to je tragedija. Postoji samo nasumično pucanje. Cijeli grad je kao jedno veliko bojno polje. Posvuda padaju bombe. Svugdje samo čujete pucnjavu. Mariupol je grad okružen ruskom vojskom. Ljudi samo sjede u svojim podrumima.” Ševčuk je rekao da Mariupolj ima skoro 400.000 stanovnika.

“Gotovo dva tjedna grad je pod potpunom opsadom. Ljudi umiru od gladi. Ljudi umiru od hladnoće. Na njihove glave padaju rakete, granate, bombe”, komentirao je 51-godišnji glavni nadbiskup.

“Danas ih se moramo sjetiti i u njihovo ime govoriti savjesti cijelog svijeta. Molimo vas: Otvorite humanitarne koridore! Dajte ženama, djeci i starcima priliku da napuste ovaj hladni, opkoljeni grad. Dajte nam priliku da tamo pošaljemo hranu i lijekove. Dajte nam priliku da spasimo ljude.”