Američki svećenik u Međugorju doživio nešto čudesno: ‘Zaplakao sam kad sam to vidio’

Autor: Vjera.hr

Juan Carlos Zapata, svećenik rođen u Kolumbiji, zaređen prije deset godina u SAD-u gdje djeluje po brojnim župama. Ovaj bivši direktor i sadašnji voditelj i suradnik Radio Marije, svoje iskustvo o Međugorju podijelio je svojevremeno za Glasnik Mira, piše Vjera.hr.

“Odavno sam imao želju doći u Međugorje za koje sam čuo od svojih kolega svećenika. A onda sam zamolio Gospodina da mi usliši molitvu i da me pošalje u Međugorje kada bude najpotrebnije. On je to i učinio.

Imam jako blizak odnos s Gospom. Često razgovaram s njom u svojoj sobi. Ona se smiješi i sretna je kada radim dobre stvari. Kada sam došao u Međugorje, otišao sam na Brdo ukazanja. Rekao sam Gospi: “Majko, ti si ovamo došla da me zaštitiš. Pokaži nam kako nas štitiš.” U tišini i meditaciji zamolio sam je da mi pokaže znak.

U tom trenutku sam pogledao u nebo i vidio zrake koje dolaze prema meni. Iza tih zraka na nebu se oblikovao Gospin plašt pokrivajući cijelo ovo područje. U središtu svega bilo je Gospino tijelo. To je bila tako snažna slika da sam od radosti zaplakao.

‘Znak da nas Gospodin štiti preko Marije’

Bio je to znak da nas Gospodin štiti preko Marije. Vidim i osjećam to ovdje u Međugorju. Kada se vratim u SAD, svojim ću župljanima poručiti da svakako posjete Međugorje. Svojim župljanima i slušateljima Radio Marije reći ću da je Bog ovdje, da Marija svojim plaštem prekriva i štiti ovo mjesto.

Kada sam došao u Međugorje, na stopalima sam imao dvije rane i one su mi stvarale probleme pri hodanju. Teško sam se uspinjao na Brdo ukazanja i na Križevac jer su rane postajale tvrđe i dublje. Ali, hvala Bogu, danas, dan prije mog povratka u SAD, rane su posve zacijelile. Bog je ponovno učinio čudo. Želio bih zahvaliti Gospodinu što mi je u Međugorju dao ne samo duhovno nego i tjelesno iskustvo.









On je jedini koji može sve i u svemu. A njegova je majka Marija kompas koji nas vodi prema njemu”, posvjedočio je svećenik koji se još osvrnuo na duhovne i obiteljske probleme američkog rekavši: Jedini put rješavanja problema je vratiti se Bogu, Boga staviti na prvo mjesto. Upravo o tome Gospa govori ovdje u Međugorju. Poziva nas da Boga stavimo na prvo mjesto.