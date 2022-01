Ako želite znati kako demoni djeluju pogledajte što je o njima Bog govorio svetici: ‘Najviše pate kad vide ovo’

Autor: Vjera

Tri su princa uz Lucfera zadužena za uništenje čovjeka i to ovom taktikom

Između četrnaestog i petnaestog stoljeća živjela je sveta Franciska Rimska, koja je navedena kao najrimskija svetica. Iz vrlo pobožne plemićke obitelji, htjela je biti redovnica, ali je bila prisiljena udati se; postala je uzorna supruga i dobila troje djece. Sveta Franciska je osnovala Marijine oblate, tri godine prije smrti ostala udovica i postala redovnica u samostanu Tor de Specchi koji je sama osnovala.

Imala je mnogo natprirodnih darova. Prirodno je mirisala na mješavinu ljiljana i ruža. A kada je umrla, tijekom tri dana bdjenja, miris cvijeća na njenom tijelu postao je intenzivniji. Također je ponekad njezino tijelo pokazivalo nezemaljski sjaj. Svetica je imala i dar prepoznavanja blagoslovljenih predmeta i onih koji to nisu. Dobila je i nadnaravno znanje o stvarima i ljudima. Također, imala je dar proroštva, dar razlučivanja duhova i dar savjeta, koji je koristila da obrati grešnike i odvede devijantne na pravi put.

Kada je razmišljala o Kristovoj muci, osjetila je boli koje je doživio Gospodin. A na Badnjak 1433. imala je radost primiti Djetešce Isusa u svoje ruke. Kad joj je sin 1413. umro, ukazao joj se s mladićem iste veličine, ali mnogo ljepšim. I rekao joj je da je on arhanđel kojeg je Gospodin poslao da joj pomogne u njezinom zemaljskom hodočašću. Od tada, on bi joj pomogao u svemu. I taj je duh zračio takvom svjetlošću da je Francesca mogla čitati ili raditi noću, bez ikakvih poteškoća, kao da je dan. Osvjetljavao joj je put kad je trebala izaći navečer. I uz to svjetlo mogla je vidjeti intimne misli srca. Imala je mnogo vizija o zagrobnom životu. Odvedena je u čistilište i rekla da tamo ne vlada ni užas, ni nered, ni očaj, ni vječni mrak, kao što je slučaj s paklom. Ali tamo je vidjela duše koje pate, a također i anđele čuvare koji su ih posjećivali i pomagali im u njihovim patnjama. Također je odvedena u Nebo, gdje je shvatila nešto o Božjoj biti.

Tri skupine i njihovo djelovanje

Ali ono što je najupečatljivije u vizijama Francesce Romane su one koje je doživjela o paklu i djelovanju demona. Prije svega, Franciska je bila obaviještena da su anđeli koji su pali u grijeh jedna trećina; ostale dvije trećine su ustrajale. (Ovo je važna riječ koju treba imati na umu: ustrajnost.)

Ali ti pali anđeli bili su podijeljeni u tri skupine.

Jedna trećina su bili oni koji su se stvarno pobunili protiv Boga i koji su u paklu da muče proklete. Oni su ti koji su slijedili Lucifera. Oni ne izlaze iz ponora osim uz dopuštenje Boga. A oni su najgori među demonima.

Ostale dvije trećine palih anđela su oni koji nisu stali na stranu između Boga i Lucifera, nego su samo šutjeli. ( I ovo je važno znati – šutjeli)

Jedna trećina živi u zraku, a ostali na zemlji.









Oni koji su u zraku često uzrokuju pojave u prirodi : mraz, oluje, buku i vjetar, poplave, potrese itd. – čime oslabljuju duše vezane za materiju, dovode ih do nepostojanosti i straha, navodeći ih da klonu u vjeri i posumnjaju u Božansku providnost. Jer kad se ne vjeruje providnosti, tada dolaze sva druga iskušenja, napominje svetica. A kad su u zraku bile vrlo jake oluje, sveta Francesca pribjegla je paljenju blagoslovljenih svijeća i škropljenju svetom vodom, tvrdeći da je to najbolji lijek protiv ove vrste nevremena.

A druga trećina su demoni koji kruže među nama, koji imaju zadaću da nas iskušavaju, prethodno oslabljene demonima iz zraka. Demoni koji su među nama pripadaju posljednjem zboru anđela, istom zboru kao i anđeli čuvari, odnosno imaju istu moć. Dakle, svaka osoba pored sebe ima anđela čuvara i anđela antičuvara, koji je demon propasti: to jest, demon Zemlje.

Svi pali demoni vide jedni druge, bilo da su u paklu, u zraku ili na zemlji. Oni doživljavaju paklenu vatru i kažnjavaju jedni druge. Ali demoni starijih zborova su ti koji najviše pate. A kada dođe konačni sud, svi će oni biti bačeni u pakao zauvijek.

Taktika iskušenja

Franciska je ispričala da je proces iskušenja koji provode demoni sljedeći: počinje nepovjerenjem u Boga, zatim prelazi u oholost, nastavlja s nečistoćom, dolazi do pohlepe i završava u idolopoklonstvu. Rekla je da čim oslabi povjerenje u Boga, đavao čovjeku nadahnjuje ponos. A kad oholost poveća našu slabost, tjelesni demoni dolaze i ispunjavaju naše duhove.









Zatim, kada su demoni tijela dodatno oslabili osobu, dolaze demoni zaduženi za “zločine novca”. A kada je ovaj demon novca dodatno smanjio resurse otpora osobe, demoni idolopoklonstva dolaze da dovrše ono što su drugi započeli. I tako se potpuni kolaps duše događa kroz uzastopne valove demona koji je napadaju.

Franciska je prema iskušenju koje je osoba prolazila znala kakvu vrstu palog anđela napada i kojem zboru pripada. A kada demon uspije prouzročiti gubitak duše, on postaje napastnik drugog čovjeka, ali je vještiji nego prvi put, oslanjajući se na iskustvo koje mu je donijelo pobjedu. Ali kada je duša spašena, doveden je pred Lucifera, koji mu nanosi posebnu kaznu, različitu od njegovih drugih mučenja.

Ali to nije najveća patnja koju imaju. Najstrašnije pate kad vide videći javni čin vrline.

Tri ‘princa’ i Lucifer

Više pate od viđenja dobra nego od svih paklenih muka. Sve to zapovijeda Lucifer, koji je princ svih demona. Anđeo najvišeg zbora serafima, kojeg Bog nekako koristi da kazni demone i proklete.

Njegov karakterističan porok je ponos. Ispod njega su još tri princa.

Prvi je Asmodej, čija su karakteristika tjelesni poroci i bio je poglavar kerubina.

Drugi se zove Mamon , a karakterizira ga porok pohlepe i bio je iz zbora prijestolja.

A treći, zvani Belzebub , bio je iz zborova dominacija, i nosi se s porokom idolopoklonstva, gatarima i čarobnjacima. A taj demon ima misiju širenja tame nad razumnim stvorenjima.

Sažeto za obranu

Ukratko, za vrijeme kršćanstva živjela je sveta Franciska Rimska, žena s mnogim nadnaravnim darovima.

Rečeno joj je da iako duše pate u čistilištu, to je mjesto nade, gdje anđeli čuvari tješe svaku dušu. I otkriveno joj je da je treći od anđela koji su pali podijeljen na tri dijela. Trećina njih su oni koji su se zapravo pobunili protiv Boga na čelu s Luciferom i već su u paklu. Ali povremeno izlaze, s Božjim dopuštenjem, kako bi proizveli velike katastrofe na zemlji. Ostale dvije trećine ostale su bile neutralne i zbog toga otpale.

Polovica njih je u zraku i oni proizvode uobičajene poremećaje u prirodi i tako slabe povjerenje ljudi u Božansku Providnost. A druga polovica je na zemlji i djeluje kao naličje anđela čuvara. Njihova je funkcija iskušavati ljude povećanjem nepovjerenja u Boga, zatim stvaranjem ponosa, zatim nečistoće, dostizanjem pohlepe i završavanjem idolopoklonstva.

Ovu informaciju morate imati na umu kako biste utvrdili kako smo u iskušenju i kako se obraniti.