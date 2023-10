Zvukovi eksplozije u blizini zagrebačke vojarne: MORH upozorava građane, ovo će se događati idućih dana

Autor: Dnevno.hr

Ministarstvo obrane RH upozorava građane da će se tijekom idućih nekoliko dana u blizini vojarne Croatia u Zagrebu čuti pojačana buka.

“Pukovnija vojne policije provodit će od 23. do 27. listopada i od 6. do 10. studenoga od 8:30 do 16 sati, u vojarni 1. gardijske brigade Tigrovi – Croatia, Sarajevska cesta 7, Zagreb, obučne aktivnosti uz simulaciju eksplozije. Tijekom obučnih aktivnosti očekuje se kratkotrajna pojačana buka”, javlja MORH.





Građene mole za strpljenje i razumijevanje.