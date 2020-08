ZVUČI ODLIČNO! Treba li nam četverodnevni radni tjedan? Radite 30 sati i dobivate punu plaću

Kako bi se očuvala radna mjesta te poslovna i gospodarska aktivnost, Vlada je u lipnju predložila model skraćenog radnog tjedna na četiri dana. Pritom je država postavila neke uvjete, među kojima i to da tvrtke koje koriste tu potporu ne mogu isplatiti dividendu do kraja sljedeće godine.

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović je još u lipnju rekao kako je koncept te mjere “da teret dijela rada koji nije efikasan snosi država”. To znači da ako poslodavac radi pet dana u tjednu, a ima potrebu za četiri, država sufinancira jedan radni dan dok poslodavac isplaćuje plaće za četiri radna.

U prvom tjednu srpnja u kojem su poslodavci tražili potporu za skraćeni tjedan 81 poslodavac je taj zahtjev podnio za ukupno 4.404 radnika. U posljednjih desetak godina u potporu skraćenog radnog vremena bio je uključen 2.151 radnik. To je više radnika nego što je bilo u posljednjih desetak godina, kada je država davala razne vrste potpora.

Na ovaj su način zadržana radna mjesta jer država daje poslodavcima do 2000 kuna potpora po radniku. Oni rade četiri dana u tjednu, ali im plaća ostaje na razini petodnevnog radnog tjedna.

No, tko ima pravo na ovakvu vrstu potpore? To su tvrtke kojima su prihodi za mjesec za koji traže pomoć pali više od 20 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Pritom postoji još jedan uvjet, a to je da poslodavci koji zapošljavaju od 10 do 50 radnika moraju skratiti radni tjedan za najmanje 20 posto radnika, dok oni s više od 50 radnika skraćuju radni tjedan za najmanje 10 posto radnika.

Kako se ne bi pogrešno shvatilo da samo neki poslodavci mogu tražiti državnu potporu, treba istaknuti kako potporu skraćenog radnog tjedna mogu tražiti i poduzetnici koji zapošljavaju do devet radnika. Oni po radniku također mogu dobiti do 2000 kuna mjesečno, ali je za njih uvjet da su u lipnju u odnosu na lipanj prošle godine imali pad prihoda iznad 50 posto.

I mikropoduzetnicima je stigla pomoć iako ne u toliko velikoj mjeri jer su oni potporu za skraćeni radni tjedan mogli tražiti samo u srpnju za lipanj. Najviše je potpora dodijeljeno u prerađivačkoj industriji.

Zanimalo nas je što o tim mjerama misle u Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP).

HUP je za sve mjere koje poslodavcima olakšavaju poslovanje

Odgovorili su kako HUP podržava sve mjere koje će poduzetnicima olakšati poslovanje u zahtjevnom razdoblju koje je uzrokovala koronakriza za gospodarstvo.

“U prvih mjesec dana od donošenja mjere za potpore na mjeru je apliciralo tristotinjak poduzetnika koji su ukazali na određene nejasnoće i poteškoće u provedbi mjere skraćenog radnog vremena. Potkraj srpnja provedena je anketa o potpori za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena među članicama HUP-a. Na anketu se u kratkom roku odazvalo 60 poduzeća, od čega ih je 27 posto predalo zahtjev za korištenje predmetne potpore, dok 73 posto nije predalo zahtjev; međutim 20 posto ili 27 posto od onih koji nisu predali zahtjev ipak planira predati zahtjev u nadolazećem razdoblju”, istaknuli su iz HUP-a.

Na upit o tome koji su to osnovni razlozi koji poslodavcima predstavljaju prepreku za intenzivnije korištenje ove mjere, iz HUP-a su odgovorili da postoje tri osnovna razloga – prezahtjevna administracija, nedovoljno jasne upute te nedovoljna potpora unutar HZZ-a prilikom korištenja mjere te neprimjenjivost mjere na sve djelatnosti i/ili načine organizacije/poslovanja.

“Glavne primjedbe naših članova su nedovoljno jasne i precizne upute, aplikacija koja nema sve elemente koji se traže u izvještavanju te prezahtjevna administracija poput dostavljanja tjednog rasporeda i dnevnog javljanja promjena tih rasporeda radi bolovanja ili godišnjih odmora. Većina naših članova smatra da bi bilo optimalno dostaviti mjesečni plan rada te završni izvještaj kada se mjesec završi, što bi svim stranama smanjilo obujam administrativnih poslova i ubrzalo sam proces. Potpisivanje svakog radnika i odgovornih osoba za velike poslodavce koji rade u trosmjenskom radu je jednako tako teško izvedivo”, kažu u HUP-u.

Nadalje, članovi te udruge smatraju kako bi se u obzir trebala uzeti iskustva poslodavaca u primjeni ove mjere te napraviti potrebne dorade s ciljem njenog unaprjeđenja. Interes poslodavaca za navedenu mjeru itekako postoji, samo je potrebno adekvatno djelovati kako bi se očuvalo poslovanje i spasila radna mjesta.

“Što se tiče četverodnevnog radnog tjedna, u HUP-u smo mišljenja da bi tu odluku trebalo prepustiti svakom pojedinom poslodavcu na izbor, no važno je da takav izbor postoji i da postoji fleksibilnost po ovom pitanju u samom zakonu. Naime, različite industrije i sektori teško mogu biti svedeni na isti oblik rada, kod nekih poslodavaca, a posebno u koronakrizi, opseg rada je uvelike smanjen, kod nekih je zasigurno i povećan stoga bi bilo dobro imati otvorenu mogućnost za četverodnevni radni tjedan za one poslodavce koji se odluče na tu opciju i koja za njih bude optimalna i u vidu produktivnosti i zadovoljstva radnika. Politika plaća također ovisi o pojedinačnim tvrtkama, za neke je možda moguće zadržati isti nivo produktivnosti pa i iste plaće i za manji fond sati, no tu odluku prepuštamo samim poslodavcima”, zaključili su u HUP-u.

Na tragu njemačkog modela

No, jesmo li s tom vrstom potpore na tragu njemačkog modela koji predlaže predsjednik njemačkog sindikata industrije i metalurgije (IG Metall) Jörg Hofmann zajedno s čelnicom parlamentarne stranke Ljevica (Die Linke) Katjom Kipping, a to je uvođenje četverodnevnog radnog tjedna odnosno 30-satnog radnog tjedna koje će se ustvari tretirati kao puno radno vrijeme i punu plaću.

Naime, oni smatraju da u današnjem digitalnom svijetu i u procesu donošenja digitalne strategije Njemačke više ne vrijedi stari model rada u kojem je muškarac radio puno radno vrijeme dok se žena brinula o kućanstvu i djeci.

Kako bi se vidjelo može li saživjeti novi model, Nijemci kreću s pokusom temeljnog osobnog dohotka što znači da će više od 100 ljudi mjesečno dobivati 1200 eura kao poklon, a zauzvrat ne moraju ništa raditi. Taj eksperiment će trajati tri godine, a želi se saznati hoće li oni i dalje biti motivirani za neki posao iako su im pokriveni osnovni životni troškovi.

Skraćeni radni tjedan više nije Marxova utopija već polagano postaje stvarnost. U nekim europskim državama već godinama radnici rade skraćeno i pritom su vrlo zadovoljni. Početkom koronakrize, mjere skraćenog radnog tjedna i državne potpore uvele su Italija, Austrija, Švedska, Danska i Norveška. Pretpostavka je da će s dolaskom sljedećih generacija takav način rada sve više jačati jer mladi ljudi vole raditi “na daljinu” pa im nije problem preko svog laptopa raditi iz parka, s mora ili nekog trećeg izdvojenog mjesta odnosno to ne mora nužno biti prostor njihova poslodavca.

Cilj je raditi manji broj sati po čovjeku kako bi što više ljudi radilo što neizravno znači povećanje zaposlenosti. Hoće li tako i biti, pokazat će budućnost.