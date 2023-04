ZVONKO SJEKIROM NAPAO DJELATNIKA ZAGREBPARKINGA! ‘Znate li što je napravio prije toga?’ Vukovarac je bio ljut k’o pas, evo njegove priče

Autor: I.G.

Djelatnik Zagrebparkinga pretučen je sjekirom nakon što je pokušao naplatiti dnevnu parkirnu kartu vozaču automobila na parkiralištu tržnice Jarun u Zagrebu.

Optuženi Zvonko L. iz Vukovara navodno je vikao i vrijeđao djelatnika, a zatim je iz automobila izvukao sjekiru i napao ga. Napad se dogodio 31. svibnja 2022. godine, a djelatnik je zadobio hematome, podljeve, posjekline i napuknuće kosti svoda lubanje.

Snimka sigurnosne kamere u blizini mjesta napada pružila je dokaze za optužnicu koju je protiv Zvonka L. podiglo Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu. Sudski medicinski vještak je zaključio da su ozljede djelatnika Zagrebparkinga lakše, ali da su udarci drškom ili ušicom sjekire bili dovoljno snažni da bi mogli izazvati teške i osobito teške tjelesne ozljede, pa čak i smrtne posljedice.





‘Ne kažem da nisam kriv’

“Točno je da sam s djelatnikom Zagrebparkinga došao u sukob nakon što je nogom udario u moj auto i time me izazvao. Izašao sam iz auta pa smo se pohvatali. Nisam ga imao namjeru životno ugroziti. Kad sam ga udario drškom sjekire ostao je stajati na nogama. Ne kažem da nisam kriv, ali me taj čovjek stvarno iživcirao. Moj auto bio je parkiran uz bankomat na javnom parkiralištu nekih 10-ak minuta. Po izlasku iz mjenjačnice već sam dobio kaznu. Uočio sam dvojicu djelatnika Zagrebparkinga.

Rekao sam im da nije u redu da me kažnjavaju za tih pet minuta i krenuo sam se prepucavati s njima. Uzeo sam čekić jer sam pokušavao izaći iz auta, no on mi nije dao te sam ga pitao: Što hoćeš sada? On me držao za vrat i ja njega isto. I s tom drškom čekića sam ga udario. Ne znam koliko puta, ali sigurno jednom i sve je to trajalo minutu. Drugi djelatnik je stajao sa strane i zvao policiju”, ispričao je Zvonko L.

‘Uhvatio me za vrat’

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu će tražiti osam mjeseci zatvora za optuženog Zvonka L. zbog napada na djelatnika Zagrebparkinga.

Pretučeni djelatnik Zagrebparkinga Danijel K. se prisjetio događaja koji su se odvili 31. svibnja 2022.

“Pokušavao sam mu objasniti razloge, ali nije slušao. Samo je vikao i vrijeđao da bi se potom s vozačeva sjedala premjestio na suvozačevo i potom se pridigao držeći u ruci sjekiru crveno-žute drške i dužine 40 cm. Iz straha sam rukama pokušavao zadržati suvozačeva vrata da ne izađe van, pa je okrivljeni zamahnuo sjekirom prema mojim prstima. Odmaknuo sam ruke s vrata i stavio nogu na njih. Unatoč svemu vozač je izašao iz auta i uhvatio me za vrat da bi i ja njega uhvatio isto i onda sam dobio drškom sjekire u stražnji dio glave”, prisjetio se napadnuti djelatnik Zagrebparkinga, piše Jutarnji list.