‘ZVJERSKI SU IH SMAKNULI, SUDIT ĆEMO ZELENSKOM!’ Kruži snimka strašnog masakra, vezali su im oči i pucali u glavu! Moskva optužuje Kijev: Namjerno i metodično ubojstvo

Rat u Ukrajini traje već 268 dana, a na nedavnom primjeru pada projektila na teritoriju Poljske, može se vidjeti koliko situacija postaje opasnija što je sukob duži.

Varšava i njezini zapadni saveznici kažu da dokazi s mjesta događaja ukazuju na to da je eksploziju izazvala raketa ukrajinske protuzračne obrane koja je zalutala u potjeri za ruskom raketom. Kijev to opovrgava, tvrdeći da ima dokaze o “ruskom tragu” u eksploziji.

Istraga traje i u slučaju eksploizije na plinovodu Sjeverni tok 1 i 2, a švedski tužitelj vrlo je oprezno rekao kako su pronađeni tragovi eksploziva, no počinitelj se i dalje ne zna ili ne želi otkriti. Ukrajina tvrdi kako su Rusi raketiranjem u četvrtak ciljali na energetsku infrastrukturu te vojne proizvodne pogone, a obnovljeni su napadi na ukrajinske položaje u Donjecku i Lugansku. Prema novoj odluci sporazum je produljen za dodatnih 120 dana.

Rusko ministarstvo obrane reklo je u petak da je Ukrajina smaknula više od deset ruskih ratnih zatvorenika izravnim hicem u glavu.

Na snimci, koju je pregledao Guardian, vidi se skupina vojnika, pretpostavlja se ruskih, kako izlaze iz pomoćne zgrade u dvorištu kuće s rukama iznad glave prije nego što im je rečeno da legnu licem prema dolje.

Snimka, koju je naizgled snimio ukrajinski vojnik, sugerira da su svi Rusi, uključujući i one u ležećem položaju, ubijeni u nasilju koje je uslijedilo. Ima najmanje 12 tijela. Rečeno je da se incident dogodio u kući u blizini sela Makiivka u istočnoj regiji Lugansk u Ukrajini, koja je dio šireg područja poznatog kao Donbas.

Ni lokacija ni identitet onih koji prikazuju video nisu mogli biti odmah neovisno potvrđeni.

Ministarstvo obrane Rusije odgovorilo je na video koji je kružio ruskim društvenim mrežama, a koji je prikazivao smaknuće ruskih ratnih zatvorenika. Nije bilo moguće odmah potvrditi ni video, ni tvrdnje ministarstva obrane, prenosi Reuters.

Ministarstvo obrane reklo je da je video prikazivao “namjerno i metodično ubojstvo više od deset nepokretnih ruskih vojnika koje su izvršili degenerični ukrajinski vojnici izravnim hicem u glavu.”

Ministarstvo obrane reklo je da je video znak “zvjerske prirode” ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i njegova “režima” u Kijevu, te da će “odgovarati pred sudom povijesti, ruskim i ukrajinskim narodom.”

Nije bilo odgovora iz Kijeva na tvrdnje Moskve. Ukrajina je prethodno rekla da su njezini ratni zarobljenici mučeni u ruskom zarobljeništvu. Moskva niječe takve tvrdnje.

Rusko ministarstvo obrane obećalo je i da će se Zelenskom suditi za ratne zločine.

⚠️ Russian Defence Ministry:

The brutal murder of Russian servicemen is neither the first, nor the single war crime.

❌ This is a common practice in the Armed Forces of Ukraine supported by the Kiev regime and ignored by its western patrons.

👉 https://t.co/Extsh7o3o0 pic.twitter.com/VoUvpPsOme

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 18, 2022