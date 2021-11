ZVJERSKI PRETUKLI VOLONTERA PRIDEA U SPLITU! Puzao je prema mobitelu da nazove hitnu, homofobi mu se smijali

Autor: L.B.

Iz Split Pride organizacije na Facebooku su se oglasili oko premlaćivanja koje se prošlog tjedna dogodilo u Splitu. Naime, brutalno je pretučen volonter Split Pridea.

“Oklijevala sam s ovom objavom, iskreno govoreći, jer ne volim ružne stvari. Ali mislim da je važno da ljudi znaju što se događa. Prošli tjedan je fizički napadnut i ozlijeđen naš volonter. Čovjek je išao na još jedno kupanje za zatvorit sezonu ove godine, vrijeme je još uvijek dopuštalo. Ali drugoj dvojici homofoba na plaži se to nije svidjelo jer ‘Šta se on peder ima kupat na njihovoj plaži’. Došlo je do naguravanja pri čemu je naš volonter zadobio težu tjelesnu ozljedu”, piše na stranicama Split Pridea.

“Dok je on puzao do mobitela da nazove hitnu, oni su se smijali i vrijeđali ga. Kada su vidjeli da zove policiju, skupili su se i pobjegli. Uslijedilo je šest sati ležanja na hitnoj s dislociranim koljenom, šest sati strepnje ‘šta ću reć svojima kad dođem doma’. Kako ću objasnit zašto su me prebili? Sada ga čeka dug oporavak, nemogućnost samostalnog kretanja, fizikalne terapije i tako dalje. A zašto sve to?”, pitaju se u Split Prideu.

‘Zagreb Pride će nam ustupiti usluge svojih odvjetnika’

Tvrde kako ne mogu objasniti zašto su ga prebili te da su u šoku svaki put kada se nešto ovakvo dogodi.

“Međutim ove stvari se događaju. Nasilje i uvrede su sastavni dio života LGBTIQA+ osoba, a ovo je samo još jedan ekstremni primjer toga da te netko prebije samo zato što može. I misli da ima pravo na to jer si peder. Kako to objasniti ikome?”, dodaju.

Istaknuli su i da je volonteru pružena psihološka podrška, a slučaj je prijavljen policiji.

“Zagreb Pride će nam ustupiti usluge svojih odvjetnika i u slučaju da se počinitelji nađu, uslijedit će im tužba. Ali sve to nije dovoljno i bilo bi daleko bolje da se ovakve stvari ne događaju”, piše Split Pride.

Gradonačelnik oštro osudio napad

O cijelom se slučaju oglasio i gradonačelnik Splita Ivica Puljak.









“Najoštrije osuđujem homofobni napad na volontera Split Pridea, koji je prošlog tjedna fizički ozlijeđen na jednoj od splitskih plaža. Za nasilje i uvrede kojima su pripadnici LGBTQA+ zajednice izloženi, ne smije biti apsolutno nikakvog opravdanja i očekujem da nadležne institucije što prije pronađu počinitelja i adekvatno ga kazne”, napisao je Puljak te dodao:

“Split je otvoren i tolerantan grad u kojem se svi trebaju osjećati slobodno i sigurno, neovisno o boji kože, vjeri ili seksualnoj orijentaciji. Neizmjerno mi je žao da su naši sugrađani izloženi bilo kakvim oblicima mržnje i kao gradonačelnik učinit ću sve što mogu da se to promijeni”