ZVIŽDAČICA PORUČILA ŠEFICI DRŽAVNIH NEKRETNINA: Vjerojatno ste se jako svidjeli gospodinu Frki – Petešiću

Autor: Dnevno.hr

Zviždačica Maja Đerek oglasila se povodom priopćenja iz Državnih nekretnina u kojem su govorilo o sanaciji podruma u Palmotićevoj, koji je dan na korištenje predstojiniku Ureda premijera Zvonirmiru Frki Petešiću.

U priopćenju se Đerek obraća direktorici Državnih nekretnina, Renati Sabo.

Kaže, prisiljena je reagirati zbog niza manipulacija i nelogičnosti iz očitovanja.

“Tvrdite da ste radili po Planu nabave Društva za 2021. godinu. Poštovana gospođo Sabo, netko je navedenu adaptaciju trebao odobriti u Planu nabave Društva za 2021. godinu, a svi jako dobro znamo da to ne može proći bez Vašeg izravnog odobrenja. Nadalje, Plan nabave Društva za 2021. godinu napravljen je krajem 2020. godine, dakle, nakon zagrebačkog potresa i nakon što je gospodin Frka- Petešić već koristio podrum za skladištenje svojih knjiga.

Učinkovito i ekonomično upravljanje državnim nekretninama, za koje se zalažu Vaši nadređeni u Strategiji upravljanja imovinom svakih par godina, a za koje bi i Vi kao vrsna menadžerica (bar se tako predstavljate na sudu) trebali znati, pretpostavlja da ulažete u nekretnine kroz čije raspolaganje će se to ulaganje vratiti Društvu (kroz najamninu, zakupninu, prodaju, itd.). Razmišljajući dolazimo do zaključka da u ovom slučaju to nikako nije moguće jer gospodin Frka-Petešić ne plaća korištenje podruma, a ono malo što plaća za stan za službene potrebe (484 kn mjesečno) nije dovoljno ni da se ulaganje vrati kroz 110 godina (za ulaganje u obnovu stana i adaptaciju podruma). Jedina vrijednost koja se vratila Vama osobno je da ste se (vjerojatno) jako svidjeli gospodinu Frki – Petešiću.

Nemam ništa osobno protiv takvog ulaganja, ali isključivo kada budete imali svoju privatnu firmu koja upravlja nekretninama, a ne da koristite državnu tvrtku za osobne interese!

Napominjem da je za vrijeme prve godine mog rada na čelu Sektora za poslovne prostore, na ulaganje i adaptaciju u poslovne prostore kojima upravlja Društvo, potrošeno cca 900 000 kn, a da smo samo te iste 2019. godine uprihodili na ime poslovnih prostora preko 80 000 000 kn.

Državne nekretnine o podrumu koji koristi Frka-Petešić

Iz tvrtke Državne nekretnine u utorak su priopćili kako su radne prostorije i skladište za inventar Društva sanirali sukladno planovima poslovanja i planu nabave za 2021., reagiravši tako na napise medija o obnovi podrumskog prostora u Palmotićevoj ulici 24.

“Adaptaciju navedenih radnih prostorija i podrumskog prostora, koji čine zajedničku cjelinu, Društvo je planiralo redovitim poslovanjem te je sukladno planiranom i javno objavljenom u Planu nabave Društva za 2021. godinu, adaptacija i rađena”, priopćili su iz Državnih nekretnina nakon što je u medijima objavljeno da predstojnik Ureda premijera Zvonimir Frka Petešić u podrumu te zgrade drži knjige te da je je podrum površine 83 kvadrata obnovljen za 417.000 kuna.

Državne nekretnine dodaju da su radovi izvedeni kako bi se spriječilo propadanje nekretnine u državnom vlasništvu, a da je izvođač radova izabran temeljem najjeftinije ponude koja je iznosila 333.706,65 kuna.

“Radovi su izvođeni za korisnika i investitora Državne nekretnine i za imovinu u vlasništvu RH te su pokrenuti za potrebe Društva s ciljem održavanja imovine i sprečavanje iste od propadanja – što je i obveza Društva”, ističu u priopćenju.

Postupak nabave radova je proveden kroz Elektronički oglasnik javne nabave te se bilo koji zainteresirani ponuđač mogao javiti i dostaviti ponudu, sukladno javnoj obavi. Na poziv za nadmetanje javilo se šest ponuditelja te je stručno neovisno povjerenstvo ocijenilo ponude sukladno Zakonu o javnoj nabavi i odabralo najjeftiniju ponudu, objašnjavaju Državne nekretnine. Zapisnik i odluka o odabiru javno su dostupni svima zainteresiranima u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Najjeftinija ponuda je bila ona društva Kulture prostora i iznosila je 333.706,65 kuna dok je druga pristigla ponuda bila skuplja za 51.568 kuna što je 15 posto skuplje od najjeftinije te iznosi 385.274,90 kuna. Najskuplja pristigla ponuda bila je na iznos od 425.009,20 kuna što je za 91.303,00 skuplje, navode.

Ističu kako su Državne nekretnine javni naručitelj i obveznik javne nabave koju provodi stručno povjerenstvo sastavljeno od educiranih i certificiranih osoba za javnu nabavu koje su neovisne te kazneno i prekršajno odgovorne za provedbu nabave.

“Društvo ne posluje po ičijim nalozima, već prema godišnjim planovima, planovima nabave i u skladu s propisima, o čemu svjedoče i dosadašnji pozitivni revizijski nalazi u kontinuitetu od 2016. godine”, poručili su i dodali kako trgovačko društvo radi kao stručno tijelo po profesionalnim standardima i Zakonu o trgovačkim društvima, a ne kao političko tijelo ‘kakvim ga se u medijskom prostoru kontinuirano želi prikazati’.