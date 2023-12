Zvezdaša Vučića su zvali ‘frfljavi’: Nikad neće zaboraviti kako su ga otjerali

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je gostujući u jednoj emisiji zabavnog karaktera otkrio mnogo nepoznatih stvari o sebi, između ostalog i koje je sve nadimke u životu imao.

“Od Alek, Aca, Saša, Vučko, Frfljavi… Moja životna želja, osim da budem košarkaš, bila je da budem sportski komentator. To sam želio i otišao sam na neku audiciju u Radio Beograd, no trebalo je govoriti po nekim pravilima. Pošto sam ja šuškao, rekli su mi: ‘Idi kući’. Danas bi to bila prednost, jer ste drugačiji, ali mene su otjerali. Otjerali su me i s pjevanja”, otkrio je Vučić.

Dodao je i da ga danas neistomišljenici zovu “pe*eru”.

Ne krije da je Zvezdaš

Otkrio je i da Ivica Dačić voli spavati do kasno, ali da je Ana Brnabić ranoranilac.

Nije želio odgovoriti za koga bi navijao kada bi igrali Janko Tipsarević i Novak Đoković. Ipak, ne krije da navija za Zvezdu, ali i da ima veliko poštovanje za uspjeh Partizana u košarci.

“Navijam za Zvezdu. Mnogi su mi to na različite načine zamjerali, ja sam tako odrastao, time se ponosim i to nikad neću mijenjati. Mislim da sam za Partizan učinio više nego svi predsjednici zajedno, što se podrške i pomoći tiče, i za Zvezdu, naravno. Ali, ja sam odrastao na tom stadionu, toj tribini i toga se nikada neću stidjeti”, poručio je Vučić.