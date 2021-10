ZVECKANJE ORUŽJEM: ‘To su ozbiljne prijetnje. Vrela kaša oko koje kruži mačka, a Balkan je uvijek područje interesa!’ Kako će proći Hrvatska?

Autor: E.P.

Bure baruta zvano Tajvan opet je užarilo geopolitičke odnose u svijetu. Kina još jednom prijeti zauzimanjem, a vrlo brzo stigla je reakcija iz SAD-a.

Osim što se Kina redovito prepucava s Američkim predstavnicima, upozorenja su uputili čak i Češkoj i Slovačkoj.

Peking je u petak upozorio Slovačku i Češku, uoči posjeta tajvanskog ministra vanjskih poslova objema državama, da nitko ne bi trebao gajiti iluzije u pogledu “nužnih mjera” koje će Kina poduzeti u obrani svojeg suvereniteta.

Kina, koja polaže pravo na Tajvan s demokratskom vlašću kao na svoj teritorij, uvijek ljutito reagira kad viši tajvanski dužnosnici posjećuju druge zemlje gledajući na to kao na prikrivenu potporu težnjama tog otoka da bude država.

“Sjedinjene Države stale bi u obranu Tajvana i obvezne su braniti otok na koji Kina polaže pravo”, rekao je pak američki predsjednik Joe Biden u četvrtak, premda je Bijela kuća kasnije rekla da nema promjene u politici prema otoku.

“Da, obvezni smo to učiniti”, odgovorio je Biden na upit hoće li SAD stati u obranu Tajvana, koji se žali na sve jači vojni i politički pritisak Pekinga da se prihvati kineski suverenitet.

Jesu li to samo jedne u nizu geopolitičke igre koje služe održavanju statusa quo i brušenju pozicija, ili se radi o ozbiljnim prijetnjama, upitali smo geopolitičkog analitičara Denisa Avdagića.

Je li ozbiljna Kineska tvrdnja da će zauzeti Tajvan?

Mislim da je želja kineske politike za zauzimanjem Tajvana ozbiljna. Posve drugo pitanje je kako bi izgledao pokušaj zauzimanja, otok ima prilično snažne snage za obranu, i ako bi taj za početak pokušaj potrajao, to bi se pretvorilo u priličnu tragediju za Kinu. Ukratko, Tajvan je vrela kaša, a mačka koja kruži okolo je Kina, dok je kaša vrela, Kina ju dirati neće, a za sada je vrela, uostalom, ne bi kružili da nije tako…









Bi li Demokrati i Biden intervenirali u tom slučaju?

To je naravno pitanje svih pitanja. Najbolji odgovor uostalom daje kinesko čekanje. Dakle, manje je bitno što mislim ja osobno, pa u ovom slučaju je manje bitno i što o tomu misle tajvanski čelnici, ali čini mi se da je Kini jasno da bi do intervencije SAD-a došlo, u suprotnom bi gledali posve drugačiji scenarij, u kojem bi Kina najprije otok potpuno blokirala nakon čega bi uslijedila i invazija.

Postaje li Kina, u pozadini ove pandemije, najmoćnija nacija i što to znači za geopolitičke odnose?

Kina činjenično i dalje jača, možemo reći da bi tako bilo bez obzira na pandemiju. Međutim, usporedivo s SAD-om to i dalje nije supersila, neusporediva je i sa statusom kakav je SSSR imao do raspada. Još ćemo godinama gledati SAD u statusu jedine stvarne super sile. Izazivača ima, ima onih koji bi htjeli zasjesti u takvu poziciju, a Kina je to sasvim sigurno. Trvenja će biti do tog momenta, a ne zaboravimo, dok godine prolaze, moguće su i promjene. Na putu do statusa Kina može i posrnuti, nema zagarantiranog ishoda.

Kakvo je stanje demokracije u Kini, koliko su komunizam i partija jaki, jesu li se uz prihvaćanje kapitalističkih špranci i liberalizirali?

Kineska partija je hibrid onoga što je bila u 20. stoljeću. Kina nije demokracija, jednopartijski je to sustav, a liberalizirana je jedino ekonomija i stvaranje vlastitog bogatstva, što ne znači kako je bogaćenje ipak svakome omogućeno, jednako kao niti politički položaj. Neke stvari su tu samo za probrane pojedince, prije svega politički podobne.

Mogu li eventualna svjetska previranja prouzročiti neke nove ratove?

To je svakako mogućnost koju ne možemo isključiti. Nažalost posebno se to odnosi na takozvane posredničke ratove. Ali to doista nije novost u svijetu. Nema godine i mjeseca na našoj planeti bez ratova, samo nisu uvijek u fokusu javnosti.









Može li to sve imati ikakve, ekonomske ili strateške, posljedice i za Balkan?

Naravno, svaka velika globalna promjena ima posljedice na sve, a osim toga Balkan je područje na kojem Kina ima interesa, prije svega kreditiranja. Međutim, preostale zemlje koje nisu u euroatlantski integrirane su ipak okružene euroatlantskim područjem, što ih djelomično izolira od utjecaja ali ne u potpunosti.