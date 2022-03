‘ZVAT ĆE SE AZOV’ DRELE I BUJANEC POSTALI HUMANITARCI! Prijatelji pokazali veliko srce: ‘Ako se netko već do sada nije sažalio, onda nije čovjek’

Autor: D.V

“Više od dvije tone humanitarne pomoći smo dovezli. Oko jedne tone živežnih namirnica, ali i oko jedne hrane za kućne ljubimce”, poručio je Davor Dretar Drele, saborski zastupnik Domovinskog pokreta koji se u nedjelju uputio u Lavov.

“Ono što stvarno u tom teškom trenutku može dati malo hrabrosti čovjeku jest činjenica da smo mi rano jutros ušli u Ukrajinu preko Mađarske i vozili 250 kilometara ovdje do Lavova i prošli 20-ak kontrolnih točaka. Ja sam nekako došao do zaključka da, ako postoji takva briga Ukrajinaca za svoju domovinu čak i na tom području duboko pod kontrolom Ukrajine, ako oni toliko pažljivo pažnju vode o tom dijelu zemlje, siguran sam da će znati obraniti svaki njen kvadratni centimetar. Strašan je problem ovdje u Lavovu koji je, hvala dragome Bogu, izvan ratnih događanja, ali ulice su prepune ljudi… Nažalost, prošli smo pored jedne grozne scene u samom centru grada gdje se ljudi koje žele napustiti svoju zemlju mogu prijaviti. Red je dugačak nekoliko stotina metara i nije to nikome drago vidjeti”, rekao je Dretar za Z1.

U Lavovu je, kaže, vozio kombi i raznosio teške predmete, a nada se da će se za tjedan dana ponovno vratiti u ovaj grad. No, u Hrvatsku se nije vratio praznih ruku.

Velimir Bujanec na svome Facebooku tvrdi da je Drele u okolici Lavova pronašao leglo štenaca, malih njemačkih ovčara, koje namjerava udomiti u Hrvatskoj.

“Scene kojima svjedočimo zadnjih dana i slike koje stižu iz Ukrajine, lome srce svakog plemenitog čovjeka. Ne želim vjerovati da u Hrvatskoj postoje likovi koje možda nisu potresle snimke stradale djece, žena i staraca u krvavoj velikoruskoj agresiji. Isto tako sam uvjeren da će i ovi preslatki peseki biti promptno zbrinuti! Već sam pronašao dom za jednoga. Zvat će se AZOV!

Ako se netko već do sada nije sažalio nad ljudima, možda će se sažaliti nad psima… Ako ne – onda nije čovjek”, napisao je Bujanec uz video psića.