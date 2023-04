ZVALA POLICIJU NA ROĐENOG OCA! Damir se zeznuo kada je otvorio frižider, sve eskaliralo: ‘Ja te hranim već mjesec dana’

U siječnju ove godine oko 19:30 u obiteljskoj kući u Varaždinu dogodila se svađa oko mlijeka zbog koje je morala intervenirati i policija. Naime, otac i kći su se posvađali oko toga tko je popio mlijeko iz boce, a svađa je brzo prerasla u fizički sukob.

Nakon dolaska, policija je odmah uhitila kći Laru (39) koja je započela svađu. Kći je nakon toga provela dva dana u policijskom pritvoru, a otac Damir (59) ostao je na slobodi, ali je zaradio prekršajnu prijavu, piše Danica.hr.

Prema presudi donesenoj ovih dana Lara je, revoltirana time što je otac popio svo mlijeko u kući, ušla u njegovu sobu i počela vikati: “Ja te hranim već mjesec dana, popio si svo mlijeko!“





Ostavio joj samo decilitar mlijeka

Damir ju je nakon toga zamolio da izađe iz sobe, što je ona odbila. Kada je otac ustao s kreveta da ju odvede iz sobe, počela ga je gurati po glavi i licu te ga ogrebla po desnoj strani vrata.

“Otac je nakon toga kćer gurnuo van sobe, tako da je leđima udarila u zid hodnika”, navodi sutkinja u presudi.

Kći je na sudu svjedočila kako je kupila bocu mlijeka za sebe i oca, ali on je svo mlijekom popio i njoj ostavio samo decilitar.

“Normalnim tonom sam mu rekla da nije u redu to što radi jer je svaki dan slična situacija. Zbog mlijeka smo došli u prepirku, te je on mene tom prilikom vrijeđao. U jednom trenutku mi je rekao da izađem van iz sobe jer “ne bude dobro”. Nisam odmah izašla, pa me je odgurnuo prema vratima.

“Kako mi je zapela noga između vrata i štoka, a on je zatvarao vrata, jedva sam uspjela izvući nogu i prilikom zatvaranja vrata leđima sam udarila u zid. Policiju sam zvala jer mi je vratima pričepio nogu”, branila se Lara na sudu.

Branio se da je ostavio pola litre za Laru

Otac se branio da nije sam popio svo mlijeko, već je polovicu ostavio za Laru,









“Istina je da sam ja dio mlijeka popio, međutim ostalo je još skoro polovice mlijeka za nju. Zbog mlijeka je došlo do svađe i prepirke među nama. Ona nije htjela izaći van iz sobe, pa je došlo je do toga da me je udarila rukom po licu i izgrebla ga po vratu.

Nisam pružao nikakvi fizički otpor prema njoj i nisam je odgurnuo da bi se ona udarila leđima. Nakon što je izašla van iz sobe, pokušavala je opet ući, ali držao sam vrata, a ona je stavila nogu između vrata da ih ne mogu zatvoriti”, ispričao je otac svoju verziju svađe.

Prekršajna sutkinja je i oca i kćer proglasila krivima i osudila na 100 eura kazne. No, Lara mora platiti samo 20 eura jer joj se dva dana provedena u policijskom pritvoru računaju kao 80 eura. Presuda je nepravomoćna.