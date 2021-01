ŽUPAN ŽINIĆ O AKTUALNOJ AFERI: ‘Ovo su sve čiste laži, podmetanja, medijski linč’!

Nakon pritiska javnosti župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić, konačno je stao pred kamere i objasnio aferu s kućom u kojoj i dalje besplatno živi.

Osim što besplatno živi u kući u Glini, Žinić također koristi i prostrani državni stan u Zagrebu u Ulici Bože i Nikole Bionde, piše 24 sata.

Naime, stan na Borovju župan koristi od 1994. godine te kaže kako u niti jednu kuću pa niti stan nije ušao nelegalno.

“Evo prije svega reći ću da sam ja hrvatski dragovoljac, časnik hrvatske vojske, bojnik, koji je oslobađao ovaj kraj, ovu Glinu i došao ovdje, dakle na Banovinu. U niti jednu nekretninu, ne ovu koju vi govorite nego i ovu kuću u kojoj sada živimo, a i u stanu, nisam ušao nelegalno. Dakle, sve ove nekretnine dobio sam na korištenje i uredno, dakle, za sve posjedujem određenu dokumentaciju i dakle nisu istine sve ovo što je izrečeno”, rekao je.

Na pitanja novinara postajao je sve ljući, govoreći kako sve što je u medijima rečeno da je podmetanje i laž, pa čak i medijski linč na njega. Također opovrgava činjenicu da od 2008. ne plača najam za kuću.









“Ja sam sve plaćao, plaćam režije, plaćam najam onako kako je propisano, ne za mene, nego kako je propisano…plaćao sam sve ono što je trebalo plaćati.”

Tko je ovdje lud?

Suočen sa činjenicom da ga Ministarstvo hrvatskih branitelja pokušava iseliti iz stana još od 2013. godine, zapinjao je na odgovoru pa rekao: “Ako je, ovaj, ovo najvažnije pitanje, za mene nije sigurno, i želim na neki način i sebe i svoju obitelj osloboditi ovakvih nekakvih laži i optužbi i želim se posvetiti upravo onom najvažnijem pitanju ovdje, a to je rješavanje posljedica potresa i zbrinjavanje ljudi. A ako se dokaže bilo što da sam ja radio nezakonito po pitanju bilo koje nekretnine ili u mojim postupcima, evo neću se kandidirati za župana na sljedećim izborima.









Također je odbijao davati odgovore na pitanja o broju nekretnina koje posjeduje. Samo je kratko rekao kako je stan na Borovju koristio do određenog vremena, a do kojeg to, očito ni sam ne zna. No ono što je najzanimljivije, na zvonu zgrade u Borovju je preko prezimena Žinić, netko nalijepio prezime Cestarić, no župan o tome baš ništa ne zna.

Na pitanje da li ga je sram… odgovora naravno nema.