Župan Tomašević proglasio toplice Covid centrom bez dozvole ministarstva? ‘Zar smo trebali dvoje ili troje ljudi staviti u sportsku dvoranu’

Odlukom županijskog stožera Požeško-slavonske županije Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju u Lipiku (toplice) proglašena je tercijarnih Covid-19 centrom.

Zbog toga je ravnatelj bolnice tražio tumačenje Ministarstva zdravstva iz kojeg je stigao dopis potpisan od strane ministra Vilija Beroša iz kojeg proizlazi da je Županijski stožer bio dužan poslati zahtjev Ministarstvu zdravstva o privremenoj prenamjeni bolnice.

Osim toga, tvrdi se kako tercijarni centri mogu biti samo nezdravstvene ustanove kao što su sportske dvorane, hoteli, hosteli i tako dalje.

Ispada tako da je župan Požeško slavonske županije ujedno i načelnik Županijskog stožera samostalno proglasio Specijalnu bolnicu tercijarnim centrom iako bi po pravilima Stožera takav objekt mogao biti isključivo sekundarni centar.

Za komentar smo zamolili župana Alojza Tomaševića koji smatra kako je imao pravo donijeti tu odluku te da je on ministarstvo o tome trebao samo obavijestiti što je kako kaže i učinio 6.12. Ostale tvrdnje naziva tendencioznim tumačenjima. “Zar sam dvoje ili troje ljudi trebao smjestiti u sportsku dvoranu”, pita se župan Tomašević.

Odluku sam donio sukladno ovlastima stožera. Epidemiološka situacija je prije desetak dana na području Pakraca i Lipika bila loša, a županija je osnivač Specijalne bolnice za rehabilitaciju, odnosno toplica u Lipiku. Donijeli smo odluku o proglašenju tercijarnog centra s obzirom da pakračka bolnica ima kapacitete od dvadesetak ležajeva i koja je proglašena kao sekundarni centar i zato smo kao pripremu za situaciju da se nešto ne daj Bože multiplicira i da se veći broj ljudi razboli na ovom području. Ne vidim nikakav problem u tome jer sama bolnica ima smještaj na razini tri ili četiri zvjezdice koji je novouređen i smatram da na ovom prostoru nema primjerenijeg smještaja za pacijente koji je udaljen pet kilometara od pakračke bolnice. Zar smo trebali slati ljude 60 kilometara dalje? Bolji je taj smještaj nego sportska dvorana ili šator kako se definira u tom dopisu. Pa zar ćemo dva ili tri pacijenta staviti u sportsku dvoranu? Na kraju krajeva i Krapinske te Varaždinske toplice su bile Covid centar. Ovo je županijska bolnica i u koordinaciji s jednim i drugim ravanateljem i upravnim vijećem smo donijeli odluku i to je ono što je važno. Ministarstvu zdravstva se pak šalje informacija o osnivanju sekundarnih ili tercijarnih centara”, govori župan Tomašević koji smatra da je od svega napravljen slučaj ni iz čega.

“Važno je to da se kod nas i u Hrvatskoj situacija smiruje. Nažalost napravljen je slučaj ni iz čega i ne shvaćam motive onih koji su ovaj dopis tumačili tako tendenciozno. Ja nisam uzeo ovlasti koje mi ne pripadaju, a ne daj Bože da opstruiram odluku ministarstva ili Vlade Republike Hrvatske. Ja sam samo išao dva koraka unaprijed, dapače mi smo previdjeli i za slučaj da treba i sportske dvorane i neke druge prostore među kojima je i braniteljski centar kako bismo bili spremni na sve što može dogoditi. Situacija se smiruje i vjerojatno ćemo donijeti odluku da potrebe za tercijarnim centrom neće biti. Mi ovdje svi dobro surađujemo, komuniciramo neposredno, jednostavno i putem telefona. Navodi se u dopisu kako su tercijarni centri ne mogu biti zdravstveni objekti. Pa ako ćemo ljude staviti u hotel i hostel i dalje će medicinsko osoblje morati dolaziti k njima. To je jedan zaseban objekt koji služi za komercijalne svrhe i to je gotovo kategorija hotela, a kapaciteti su trenutno prazni. Objekt je prazan i želimo iskoristiti svoje resurse da ne bi morali nabijati troškove. To je dakle zaseban objekt sa posebnim ulazom. Možemo to kategorizirati i kao hotel ili hostel iako on to nominalno nije, to su toplice, komercijalni objekt za koji ljudi inače plaćaju kada dođu u toplice.

Na pitanje može li se podnesak ravnatelja bolnice Ministarstvu zdravstva može shvatiti kao žalba, Tomašević odgovara kako je on samo tražio dodatno pojašnjenje.

“Ravnatelj bolnice je jedan dobar pravnik. On je tražio pojašnjenje i vjerojatno pojačati tumačanje”