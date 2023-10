Zubak pere ruke: Optužen za mega kriminal oko prodaje oružja Ukrajini

Autor: Dnevno.hr

Saborski zastupnik Nikola Grmoja postavio je ovog tjedna zastupničko pitanje premijeru Andreju Plenkoviću u kojem tvrdi da je tvrtka WDG promet u vlasništvu Matijasa Zubaka, sina poznatog trgovca oružjem Zvonka Zubaka, prevarila Ukrajinu. Grmoja u pitanju navodi da je tvrtka sklopila ugovor s Ukrajinom o isporuci oružja, dobila predujam, a oružje nikada nije isporučila. “Jesu li Vlada RH i Ministarstvo obrane upoznati sa zahtjevom Ministarstva obrane Ukrajine za povratom novca zbog neispunjenja obveze tvrtke WDG promet d.o.o. i što su poduzeli po tom pitanju”, pitao je Grmoja.

Zvonko Zubak gostujući u Newsroomu rekao je da puno stvari vezanih uz slučaj moraju biti tajne.

“Što se tiče samog posla, imali smo banku preko koje smo počeli raditi i ta je banka jedno vrijeme s nama počela raditi pa nas je u naredna dva-tri mjeseca usmeno obavijestila da nas kao istražuje njihova porezna institucija gdje je meni bilo sumnjivo zašto, nema razloga. I to je teklo od ožujka do lipnja. Sve će biti sljedeći tjedan, ne smije se to znati, sinu i meni je to bilo sumnjivo pa smo angažirali gospodina koji je pokušao stupiti s bankom u kontakt, ali su oni odbijali svaki kontakt, nisu mog sina i njega ni osobno htjeli primiti, onda znate o kojoj se banci radi”, rekao je Zubak.

Tvrdi da se radi o ukrajinsko-američkom novcu: “Radi se o oko 5,6 milijuna eura koje je banka sebi uzela na svoje privatne račune.”

Na pitanje zašto su poslovali s Ukrajinom preko češke banke, Zubak je rekao: “Pokušali smo otvoriti račun kod naše banke, ali s obzirom na mene i ono što sam učinio za svoju zemlju, vjerojatno sam neprijatelj, banka nije htjela dati da tu poslujemo i onda smo našli štedionicu. Da smo imali račun u našoj banci, to se ne bi dogodilo.”

Novci otišli u dim?

Zubak ističe da se zna gdje su nestali novci: "Znamo gdje su ti novci. Vlasnik je skidao novce na suprugu, galeriju, znamo da je skidao novce. Ukrajinskom ministarstvu je jasno da je g. Bahbuh uzeo novac od nas, ali to je zapravo njihov novac."









Na pitanje nije li ispao naivan ako su zavlačeni od trećeg mjeseca, rekao je: “Sigurno sam vjerovao, možda… Ali to je drugo pitanje, mi smo dalje radili i nemamo problem s ukrajinskim ministarstvom osim što oni sad od žrtve pokušavaju napraviti lopova.”

Unatoč brojnim pitanjima Zubak ističe da ima posla po cijelom svijetu i da mu vrata nisu zatvorena, pa ni u Ukrajini. "Radimo čisto i ne možemo raditi bez čistih dokumenata." Njegov odvjetnik kaže da će ispuniti sve obveze prema Ukrajini.









Sva ova priča nastala je tako da je nakon višegodišnje istrage, u svojoj emisiji Istražitelj, novinar Marin Vlahović opisao do kakvih je sve informacija oko prodaje oružja došao.