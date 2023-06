Žrtvovala se za njega, a on ju je zakopao kao psa! Ugušio ženu koja mu je dala sve, pa mučki lagao cijelom selu

Nakon što je uhićen pod sumnjom da je ubio vlastitu baku prošle godine, a zatim njezino tijelo zakopao, Desimir Č. (33) iz Šapca saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Šapcu.

Desimir je osumnjičen da je ubio staricu, ugušivši je, zatim je umotao u deku i odvezao u selo, gdje ju je zakopao.

“Odvezao se do sela Drenovac i parkirao kola, spustio se do rijeke. Zatim je iznio nesretnu ženu iz prtljažnika i zakopao je u rupu u blizini rijeke. Osumnjičeni se nakon zločina vratio kući. Navodno, on se potom presvukao i otišao u provod s društvom“, navodi izvor povezan s istragom.





‘Živjela je i žrtvovala se za njega’

Da žene nema, policiji je sutradan nestanak prijavio njezin sin, inače, otac osumnjičenog, nakon čega je nestanak prijavio i sam Desimir.

Ono što je dodatno uznemirujuće jest da je Desimir kontaktirao medije i objavljivao na društvenim mrežama sliku svoje nestale bake, uz apel da se građani jave ukoliko je vide.

“Baba ga je odgojila, jer njegov otac ima njih petoro i to sve sa različitim ženama, pa je on živio s njom. Živjela je i žrtvovala se za njega, imali su veliko imanje ali ona je ipak išla svaki dan prodavati cvijeće kod tržnog centra“, kažu susjedi.

Godinu dana vodila se kao nestala

Desimir je potpisao ugovor o doživotnom staranju, na temelju kojeg se trebao da se brine o starici, a zauzvrat da dobije njeno nasljedstvo.

Podsjetimo, za cijeli zločin se saznalo navodno kada je supruga Desimira prijavila za nasilje. Nakon što je uhićen, on je sam priznao jezivi zločin. Ubijena starica se skoro godinu dana vodila kao nestala, od srpnja prošle godine, sve dok nije otkrivena mračna pozadina cijelog slučaja.