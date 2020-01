Žrtva prepoznala silovatelja iz ratnog Vukovara: ‘Sve Hrvatice treba j*** da rađaju srpsku djecu’, prisjeća se

Autor: Dnevno

Mlada žena prije nekoliko je mjeseci putem emisije Provjereno tražila svoga oca nestalog 1991. godine. Tvrdi da je za nestanak kriv nekadašnji pripadnik srpske paravojne postrojbe teritorijalne obrane Vukovara Jovan Radan. Tog istog muškarca prepoznala je i druga žena, žena koju je za vrijeme rata silovao.

Protiv njega je prije nekoliko godina u Hrvatskoj pokrenuta istraga, međutim kako se nije odazivao na pozive, DORH je istragu prekinuo. Uhvaćen je ispred kamera emisije Provjereno. Žena koja ga je prepoznala bila je sluškinja srpskim civilima. Tvrdi da su 1991. godine Vukovarci u Veleprometu odvajani po nacionalnosti. Srbi ili oni koji su imali rodbinu po Srbiji dobivali su propusnice i spašavali su se iz grada, a ona, kao i druge Hrvatice čistile su kuće. U jednu takvu došao je i Jovan Radan. – Izvadio je i pištolj s kojim je psa ubio prije toga. Pitao me je da li sam trudna jer ako jesam znači nosim ustašu. Rekla sam da nisam trudna. Rekao je da nas sve Hrvatice treba j*** da rađamo srpsku djecu – rekao joj je Radan i dodao da poznaje roditelje njezinoga supruga. U tome trenu obuzeo ju je strah, a nakon toga uslijedilo je silovanje. Hladno joj je rekao: ‘Niti se ti imaš kome obratit, niti ti možeš vikat. Možeš što god hoćeš, tebi nema spasa. Nema šanse da se oslobodiš, niti da on kaže da se predomislio…’

Godinama nakon toga do Radana dolazi ekipa Provjerenog s optužnicama u rukama. Na pravoslavni Badnjak, upitan o istini o zločinima u Vukovaru, Radovan odgovara: ‘Vi ne odustajete još od mene da me zajebavate. Hoćete da vas tužim za uznemiravanje? Još na Badnje veče ste mi došli. Ajde – biži’. Žrtva silovanja sve je ove godine šutjela jer boraveći u jednom izbjegličkom centru nakon bijega iz Vukovara, slušala strašne osude. – Bolje da šutim. Zašto bi netko na moju muku, na sve što sam prošla da mi još nakalemi, da me proziva da sam se j**** s četnicima. I da sam bila njima ne znam šta – ispričala je. U DORH-u tvrde da znaju što se dogodilo i da je još 2016. godine pokrenuta istraga. Iako su svjedoci i žrtva su ispitani, a dokazi prikupljeni, Radan negira zločine i ignorira optužnice. Kako se nije javljao na pozive koji su mu iz Hrvatske slani na kućnu adresu, i istragu je DORH prekinuo.

Ispovijest žrtve silovanja, pogledajte u večerašnjoj emisiji ‘Provjerenog’ na Novoj TV.