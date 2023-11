Žrtva dvojice gospićkih policajaca u nevjerici: Dobila prekršajnu prijavu, ona mora platiti kaznu

Autor: Lucija Brailo

Gotovo tri mjeseca nakon druženja koje je završilo kaznenom prijavom za silovanje protiv dvojice gospićkih policajaca, javila nam se žrtva, ispričavši kako je od policije dobila prekršajni nalog za remećenje javnog reda i mira.

Naime, samo tri dana nakon nemilog događaja koji se zbio krajem kolovoza, žrtva se suočila s osudom javnosti te je izašavši vani doživjela verbalni napad i gnjusne uvrede, i to od ženske osobe. Sve je prijavila policiji, a sada ju je dočekala kazna kao da je ona nekoga vrijeđala ili napadala.





Sudski proces protiv policajaca osumnjičenih za silovanje još nije počeo, a žrtva poručuje kako samo želi živjeti normalno, unatoč PTSP-u koji joj je nakon svega dijagnosticiran, te da se nju i njezinu obitelj konačno ostavi na miru. Za Dnevno je ispričala posljednje događaje.

‘Ti si kur*a, kao i tvoja mama’

“Nakon tri dana od događaja s policajcima, još nisam bila sasvim svjesna što mi se dogodilo. Izašla sam vani u taj disko koji se nalazi niti pet koraka od policijske postaje, između ostalog, i da vidim tko zna i koliko zna za ono što mi se dogodilo. Prema pogledima sam shvatila da svi sve znaju, iako mi se nitko nije obraćao”, započela je priču te dodala:

“Jedino mi se jedna cura obratila u toaletu. Ja sam rekla ‘ajmo izaći van’. Stajala sam tako da se vidi sve na kameri, ali mi je kasnije policajac rekao da nju nisu vidjeli na kameri. Tko je to, ja ne znam. Ona mi je govorila kako ja ne bih bila sada tu da mi je itko išta napravio, kako joj je žao mlađeg policajca i zašto sam njega uvalila i kako me jedino razumije za starijeg policajca. Riječ je o nepoznatoj osobi, ne znam zašto mi se obratila.”

Do fajrunta u disku, kako kaže, sve je bilo normalno. Nakon toga, kada je izašla pred disko, oko 4.30 ujutro, puno ljudi sjedilo je na zidiću, a ona je, kako se prisjeća, stajala pored vrata.

“Još u toaletu mi je bila rekla da radi u Karlovcu u vojsci jer sam ju pitala odakle je, budući sam shvatila da nema lički naglasak. Najednom se na mene vani počela derati: ‘ti si kur*a, tvoja mama je kur*a, nisu tebe silovali, ti si se kur*ala’. Potom se nastavila derati da me snimila i da će sad svi vidjeti kakva sam. Ja ne znam kakva sam to ja”, prepričava ova mlada žena.









‘Ako sam zaustavila policijski auto, onda sam očito trebala pomoć’

U tom trenutku je, prisjeća se, prolazio policijski auto te je, kako kaže, skočila pred njih jer ju je bilo strah.

“Neki ljudi ispred bili za nju, očito su ju znali. Tek kasnije sam doznala da je ona zapravo iz Gospića, znači da me u toaletu lagala. I sad je meni stigao prekršajni nalog. Ja sam njoj samo rekla da pusti mene i moju obitelj na miru i dobro se sjećam da joj nisam ništa ružno rekla, ni inače mi to nije navika. Tu je bio policajac koji inače preferira tog narednika, a u prekršajnom nalogu piše da ‘u 4.30 sati u Gospiću na ulici, pred ugostiteljskim objektom pod nazivom Capitano vikali su, galamili, vrijeđajući se međusobno pogrdnim psovkama’. Nisam to sigurno radila, a rekla sam tko je sastavljao zapisnik, taj policajac koji silovatelja baš preferira”, naglašava žrtva.

Ona smatra kako je, ako te netko snima, prati, govori ružne stvari, normalno da mu kažeš da te ostavi na miru.

“Tu nije niti njezino snimanje spomenuto kojim mi je prijetila. Govorila je ‘sad ćeš ti vidjeti, sad će svi vidjeti’. Nije mi jasno što bih ja to trebala vidjeti jer to je prijetnja. Ja sam to rekla policajcima, no oni su mi rekli da to nije prijetnja. Meni to svakako zvuči kao prijetnja. I kako da ja uopće reagiram na takve stvari? Ako sam zaustavila policijski auto, onda sam očito trebala pomoć”, jasna je.

‘Želim da netko reagira, ovako se više ne može živjeti’

Nakon svega, završila je u bolnici te joj je dijagnosticiran posttraumatski stres (PTSP)









“U početku sam cijelo vrijeme bila sabrana, no onda me sve to naknadno pokosilo. Sad imam strah od svega, nikad se nisam ovako bojala. Od izlaska van, ma od svega. Ja to ne mogu objasniti. Pretpostavljam da to tako ide od tog PTSP-a. Noću se budim, moram progutati tabletu da se smirim, to su toliko živi snovi”, kaže nam.

Što se tiče kaznene prijave protiv gospićkih policajaca, proces protiv njih još nije ni započeo.

“Ja želim da netko reagira jer se ovako više ne može živjeti”, zaključila je.

Pet svjedoka i proširena kaznena prijava

Podsjetimo, dvojici ličkih policajaca određen je 30-dnevni istražni zatvor. Sutkinja istrage Županijskog suda u Karlovcu, Elma Kaleb Mamić, prihvatila je prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Karlovcu te im istražni zatvor odredila zbog opasnosti od ometanja istrage utjecajem na svjedoke i žrtvu. U predmetu ima pet svjedoka, redom policijskih službenika, te žrtva.

U vrijeme počinjenja kaznenog djela jedan od policajaca je bio u službi, a drugi nije. Žrtvu je jedan od njih, kojega je poznavala, pozvao na druženje koje je na kraju završilo prijavom najtežeg spolnog nasilja prema ženi. Odmah po njezinoj prijavi slijedilo je kriminalističko istraživanje zbog “postojanja osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo protiv spolne slobode na štetu jedne ženske osobe”.

“Iako su počinitelji uhićeni i protiv njih je podnesena kaznena prijava, ovakvim izoliranim ponašanjem pojedinaca nanesena je ogromna šteta svim pripadnicama policije koji odgovorno obavljaju svoj posao na dobrobit svih naših sugrađana”, istaknuli su iz Ličko-senjske policijske uprave.

Napomenuli su i da imaju nultu stopu tolerancije na bilo koji oblik nasilja nad ženama te ovakvo ponašanje najoštrije osuđuju.

Podsjetimo i da je protiv mlađeg od dvojice policajaca osumnjičenih za silovanje, 36-godišnjaka, kaznena prijava proširena, budući da su mu u mobitelu tijekom istrage pronašli dječju pornografiju.