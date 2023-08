Zorica otišla u Ameriku: Pogledajte kako se robuje u ‘obećanoj zemlji’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Poznati američki komičar George Carlin o američkom snu je rekao da trebaš spavati da bi vjerovao u njega. Ipak, to ne sprečava desetke tisuće ljudi širom svijeta da svake godine odlaze u SAD u nadi da će ostvariti svoj ‘američki san’.

Jedna od njih je i Zorica s Balkana koja je preko bare otišla kako bi zaradila novac. Ova mlada žena radi dva posla, a nedavno je na društvenim mrežama pokazala kako izgleda njen radni dan.





“Danas smo radili 13 sati, jutros sam se probudila u šest, oprala zube, spremila se. Na posao sam otišla zajedno s bratom, u našem novom autu. Usput smo pokupili kolege. Svi smo jako pospani i umorna jer svi radimo po dva, neki čak i tri posla”, rekla je snimajući prve jutarnje kadrove.

Uspjela odspavati 45 minuta

Kad je stigla na posao, objasnila je što mora napraviti.

“Moramo postaviti sve stolove, radimo kao poslužitelji. Pojela sam vafl. Na kraju smjene se obavlja računovodstvo i sve se počisti, bila je prava gužva. Kad sam došla doma, uspjela sam odspavati 45 minuta i onda smo išli odraditi sljedeću smjenu“, kaže Zorica.

Kako je rekla, drugi posao joj je rad u kuhinji, u kojoj joj brat radi kao poslužitelj.

“Danas smo radili sve i svašta, bila je neka manifestacija. Desert je bio baš fin, ali nisam ništa jela”, rekla je Zorica uz snimke iz restorana.









Nakon ove objave uslijedili su komentari, a većina je zaključila da ona previše radi i da to nije život.

“Možeš odmah u zatvor, bit će ti bolje jer je to gore od robije, a život je samo jedan”, “Sada daješ zdravlje za novac, a za koju godinu davat ćeš taj novac za zdravlje” , “U Europi nije normalno raditi dva, tri posla. Zašto se svi žele preseliti u Ameriku?”, neki su od komentara ispod ovog videa.

‘Ne treba biti ironičan’

Zorica je odgovorila na jednu od njih, ali ironično.









“Sad ću vam reći kako je biti rob u Americi za Amerikance. Najgore mi je kad ujutro moram popiti kavu jer radije bih samo radila, a ne uživala. Ne volim kuhati za sebe, najbolje mi je kuhati samo za druge. Smeta mi što sam ovdje s najboljom prijateljicom, kao i s bratom, radije bih robovala sama. Također ponekad imamo slobodnog vremena i idemo na super izlete, ali i to mi je besmisleno. Najgore je što su tu stalno tulumi svaku večer. Izlazimo, plešemo, pijem i uživamo u tome, a ja kao rob ne znam uživati. I to mi je sve glupo. Imam dobar tim na oba posla i ne volim to jer su mi ti robovi konkurencija. Sve u svemu ne volim nikako ovaj život u ropstvu”, odgovorila je Zorica.

“Koji je smisao tulumarenja i svega toga kad svi znamo kako je raditi dva posla u jednom danu. Ne treba biti ironičan”, “Doslovno si robinja, curo, ali svatko ima pravo na izbor”, “Pa sretno”, komentirali su i korisnici TikToka ovaj video.