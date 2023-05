‘ZORANE, OPRAO SAM SE I DOŠAO!’ Ministar iz BiH spušta Milanoviću, ovo mu nikad neće zaboraviti

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić nalazi se u posjetu Hrvatskoj te je u petak predsjedniku RH Zoranu Milanoviću poručio da se prije dolaska “oprao i namirisao’.

Aludirao je tako na izjavu predsjednika koja je stara tri godine, kada je, govoreći o BiH, rekao da je to “daleki san, ali prvo sapun, a onda parfem”.

Sarajevu je to odmah shvaćeno kao teška uvreda Bošnjacima, no Milanović je rekao da to nije mislio na taj način, već kao metaforu.





“Kada sam rekao prvo sapun, onda parfem mislio sam i na Hrvate, na Hrvatsku, i na BiH – naprosto na jedan prirodan tijek događaja. Jer se ne mogu preskakati neke faze u razvoju”, objašnjavao je Milanović, no izjava je svejedno ostala upamćena.

Sevlid Hurtić je danas u Saboru razgovarao sa zastupnicima albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine Erminom Lekaj Prljaskaj i u izjavi novinarima imao se potrebu vratiti na tu priču.

„Danas smo došli u posjet Hrvatskoj, bili smo u Ministarstvu vanjskih poslova, došli smo i u Sabor i ja se nadam da se predsjednik vaše države Milanović neće naljutiti. Kupili smo parfem, sapun, okupali smo se i došli smo čisti u Republiku Hrvatsku”, poručio je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Kazao je da je u Zagreb stigao kako bi potaknuo inicijativu da Bošnjaci u Hrvatskoj imaju zasebnu izbornu jedinicu, rekavši da će tražiti da Vlada RH pokrene inicijativu.