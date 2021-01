ZORAN MILANOVIĆ PRIMIO DRUGU DOZU CJEPIVA: Predsjednik poslao važnu poruku svim građanima!

Autor: V.K

Predsjednik Zoran Milanović danas je primio drugu dozu cjepiva protiv covida-19, potvrđeno je iz ureda predsjednika za Index.

Prvu dozu Milanović je primio 7. siječnja, a tom se prilikom nakon cijepljenja obratio javnosti i poručio: “Ljudi, cijepite se.”

“Pozivam sve koji žele, ali i one koji ne žele da se cijepe, i ono sigurno pomaže. Mislim da u ovom trenu kada ima više cjepiva nego onih koji su se voljni cijepiti, da će doći do preokreta. To je bolje, a ne manje loše. To je sve što mogu reći. Ljudi cijepite se, to je bolje nego razboljeti se”, rekao je tada Milanović, piše Index .