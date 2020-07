ZORAN MILANOVIĆ: ‘Moje ponašanje nije neuobičajeno, tako razgovaram od prvog dana i ne vidim što je tu čudno’

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović bio je gost na N1 televiziji, a govorio je o svom dosadašnjem polugodišnjem mandatu na Pantovčaku.

Na početku je rekao kako se situacija u kojoj se nalazimo u doba koronakrize pretvorila u “izvanredno stanje”.

“Od početka govorim da je ovo situacija koja se pretvorila u izvanredno stanje, živimo u njemu, a nismo to uskladili s Ustavom. Kad bi se to učinilo, ne vidim ulogu predsjednika, nego Vlade i Sabora. Više od toga ne mogu govoriti, jer ću postati nasilan”, rekao je.

Na upit da ipak objasni na što točno cilja, Milanović je istaknuo kako “ovo nije ekonomska kriza nego udar koja nije kriza potražnje ni ponude nego kriza koja je uhvatila baš sve”.

Najvažnijim u dosadašnjem mandatu ističe upravo način na koji se dosad ponašao, a to je da upozorava građane.

“Zato sada trebamo nešto dobiti od Europske unije. I nije istina da se držim po strani nego se držim Ustava i zakona. Ne putujem, bio sam nešto malo po susjedstvu. Uglavnom telefoniram s inozemstvom. Bez izravnih kontakata nema ni politike, ni škole, to se ne može nadomjestiti ni Twitterom ni Zoomom”, istaknuo je Milanović.

‘Na takav se način razgovaram od prvog dana’

Na upit o tome zašto je “poslao pusu hejterima”, odgovorio je da se on na takav način razgovara od prvog dana te da je to “bila njegova reakcija”.

Osim toga, on ne vidi što je u njegovom ponašanju iznenađenje i otklon od onoga što su ljudi mogli od njega očekivati.

“Za sada su to sve sitne protokolarne stvari. Mislim da sam s Vladom korektno funkcionirao i pokušavao obrazložiti neke njihove poteze. Imam razumijevanja za situaciju u kojoj se nalaze. Nisam došao na mjesto Predsjednika kao neznanac. To su ‘cipele koje sam nosio’ prije svih. Kada sam bio premijer dočekala me država i proračun u totalnom rasulu. Deficit je bio kao i sada, ako ne i veći, a nije bilo koronakrize. I tada nije pomogla EU nego smo sami riješili situaciju. Imam itekako razumijevanje za tešku situaciju, ali naravno do određene mjere”, naglasio je.

Govorio je i o europskom novcu koji će Hrvatska dobiti. Rekao je da postoje tri kategorije država, velike s puno novca, male s puno novca i velike države bez novca.

“Ako u jednu od tih triju skupina, a skupine određujemo kao nešto što je organski interesno, prepoznajemo Hrvatsku, recite mi, ja ne prepoznajem. Moramo igrati inteligentno i lukavo. Nitko od nas sam nema šanse, ako se s nekim ne udruži i ako nema saveznika. Znamo koje to države mogu biti, a to sigurno nije Njemačka”, rekao je Milanović.

Možda bi došao na sjednicu Vlade da je bio pozvan

Osvrnuo se i na sjednicu Hrvatskog sabora na koju nije došao.

“Ljudi su se uzbunili zašto nisam došao na svečanu sjednicu Hrvatskog sabora, ceremoniju od 20 minuta. Zašto me, recimo, nisu pozvali na prvu sjednicu Vlade”, upitao je Milanović.

Dodao je kako je Hrvatska mlada država i nema tradiciju i neka budemo sigurni da će on “i dalje uvoditi promjene”. Osvrnuo se i na prvog predsjednika Tuđmana, za kojeg je rekao da ga se ne “gura u društvo bivših predsjednika jer je on bio gospodin, gazda”.

Milanović je rekao i kako njegova uloga nije samo protokolarna jer on odgovara za cjelovitost Republike Hrvatske. On odlučuje i o tome koji će avioni kupiti.

Na upit o tome da je i njegova inauguracija bila drugačija od ostalih, rekao je da “nije htio napraviti nešto što je Carmina Burana, nego neka klapska atmosfera kakva je bila dolje”.

“Ja ne želim tu vrstu pompe. Možemo slaviti pobjede, ali ovo je naprosto redovna proslava. Što bih trebao, doći u zlatnoj kočiji kao engleska kraljica? Mi nismo takva vrsta države”, naglasio je.