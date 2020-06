Zoran Milanović i Aleksandar Vučić uskoro se sastaju na neutralnom terenu

Autor: Dnevno

Hrvatska se polako vraća u normalu nakon koronavirusa i karantene. Mjere su ublažene, aktivnosti je sve više pa tako i onih političkih. Izbori se bliže pa i aktivnosti političara su u punom jeku. Iz zimskog sna se probudio i predsjednik Milanović i najavljena su njegova nova putovanja. Intenziviraju se i pripreme. U idućih mjesec dana predsjednika Milanovića čekaju tri važna vanjsko-politička događaja.

Prvi na dnevnom redu je službeni predsjednički posjet Crnoj Gori koji je zakazan za 22. i 23. lipnja. Taj je poziv Mile Đukanovića došao davno, i posjet, prvi Crnoj Gori otkako je Milanović postao predsjednik, već je zapravo i bio dogovoren za sredinu travnja, međutim, zbog korone je na kraju otkazan te će se realizirati za manje od dva tjedna, dozanje Večernji list.

Do početka srpnja predsjednika Milanovića čeka i trilateralni sastanak Hrvatske, Austrije i Slovenije koji se sad već tradicionalno održava šestu godinu zaredom u cilju razmjene i usuglašavanja stavova o regionalnoj suradnji, zajedničkoj europskoj budućnosti i međunarodnim izazovima. Domaćin je Austrija, a u Beču će predsjednik Milanović, slovenski predsjednik Borut Pahor i domaćin Alexander Van der Bellen razgovarati o prekograničnoj suradnji, samim time i o turizmu, ali i migrantima. Prvi takav trilateralni sastanak predsjednika triju država održan je još u ožujku 2014. kada su se također u Beču okupili Borut Pahor, Heinz Fischer i tadašnji hrvatski predsjednik Ivo Josipović.

Milanovića do početka srpnja čeka i summit Procesa Brdo – Brijuni koji su još 2013. pokrenuli tadašnji hrvatski predsjednik Ivo Josipović i slovenski Borut Pahor, a osnovna ideja bila je da se regionalnom suradnjom i rješavanjem otvorenih pitanja stabiliziraju prilike na europskom jugoistoku kako bi se stvorili preduvjeti za proširenje EU na taj dio kontinenta. Ovogodišnji summit održava se u Sloveniji, a proširenje Europske unije, očekivano, bit će u fokusu. No summit će biti zanimljiv i jer bi mogao biti prva prilika za stabilizaciju odnosa sa Srbijom s obzirom na to da će se na njemu dogoditi i prvi službeni susret predsjednika Zorana Milanovića s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Poziv za službeni posjet predsjednik Milanović dobio je i od predsjednika Njemačke Frank-Waltera Steinmeiera koji se također već trebao dogoditi, a koji je otkazan zbog korone. Tako da je i on uskoro u planu, a još gušći raspored predsjednika Milanovića čeka najesen. Naravno, budu li epidemiološke prilike to dopuštale.

Na jesen predsjednika po svemu sudeći čeka službeni posjet Bugarskoj, a vjerojatno će i na sastanak inicijative Tri mora, neformalne političke platforme članica EU iz istočne i srednje Europe na potezu Baltik – Jadran – Crno more. Za tu se inicijativu snažno zalagala bivša predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović za vrijeme cijelog mandata, a o kojoj Zoran Milanović nije imao osobito dobro mišljenje. Međutim, kako stvari stoje, na jesen ipak planira biti “za stolom”. Kako se čuje u Uredu predsjednika, stav je da ako se od tog sastanka može izvući bilo kakva korist za Hrvatsku da nema razloga da ne ode na summit i sudjeluje u njemu.