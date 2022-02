ZOKI JE PREŽIVIO SVOGA, HOĆE LI I PLENKOVIĆ? Zbog njih su ‘bušili’ premijere: ‘Ne mogu reći da sam bio šokiran, nego bijesan’

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Jedan od prvih zadataka koje je Zoran Milanović imao kada je postao predsjednik bio je da se pojavi na suđenju bivšem predstojniku svoga ureda Tomislavu Sauchi, kojemu se sudilo u aferi dnevnice. Nije nepoznanica da je Saucha u Milanovićevu premijerskom mandatu slovio kao njegov najvjerniji suradnik, baš kao što danas najvjernijim suradnikom premijera Andreja Plenkovića nazivaju Zvonimira Frku Petešića koji se u središtu pozornosti našao zbog afere s državnim stanom. Bivši premijer Milanović na suđenje Sauchi bio je pozvan zbog toga što mu je bio šef, ali i zato što se dio krivotvorenih putnih naloga kojima se Saucha bavio u Milanovićevu mandatu odnosi na izmišljena putovanja njegovih nekadašnjih posebnih savjetnika koji su u jeku istrage tvrdili da na putovanja koja se navode u predmetu optužnice nisu išli. Treba podsjetiti da je suđenje Sauchi i počelo čitanjem iskaza s Milanovićeva ispitivanja u USKOK-u, kada je on rekao da njegovi savjetnici nisu išli u inozemstvo, osim nekoliko puta.

Tabloidna retorika

Iz onoga što je Milanović iskazao moglo bi se reći da on baš i nije znao što Saucha radi njemu iza leđa, premda sada s pozicije predsjednika samouvjereno poručuje kako je Frkina afera zapravo afera premijera Plenkovića koji je za sve morao znati. Prema onome što je bivši premijer iskazao, načelno je sa svojim predstojnikom razgovarao o troškovima ureda koji su u ukupnom trošku bili kap u moru te nije bilo ni problema ni drame. Za fiktivna putovanja Milanović je saznao u veljači 2017. godine, kada mu je slijedom iskaza državne revizije ukazano na nešto što se u nekoliko sati rasplamsalo. Tada je Milanović razgovarao sa Sauchom koji mu je rekao kako s time nema veze.

“Ne mogu reći da sam bio šokiran, nego bijesan”, tvrdio je Milanović dodajući da je Saucha poricao krivnju. Milanović je također posvjedočio kako mu nije poznato da je Saucha imao problema s alkoholom, a posebno da bi to utjecalo na njegov rad. Ono što se u konačnici ispostavilo kao poznato jest to da se izvlačenje novca preko putnih naloga odvijalo u vrijeme Milanovićeve vlade, ali i u vladi Tihomira Oreškovića te nakratko i u Plenkovićevoj vladi. Konkretno, u Milanovićevu mandatu izvučeno je oko pola milijuna kuna, međutim, on je to pripisao arhaičnom i primitivnom načinu isplata dnevnica koji je tada bio na snazi. Muljanjima na nalozima Saucha je sebi priskrbio nekoliko stotina tisuća kuna, a to se u ozbiljnu blamažu pretvorilo njegovim uhićenjem. Nakon povratka na slobodu, Saucha se vratio u saborske klupe i pretvorio u HDZ-ova žetončića, što je tog nekoć perspektivnog SDP-ovca u konačnici stajalo političke karijere.

Sauchin klijent je šef HNS-a Čuraj

Danas Saucha živi posve drugim životom, nedavno je s novom partnericom dobio dijete, no njegova priča ni sada nije nimalo jednostavna. Naime, zbog svojih “grijeha” nepravomoćno je osuđen na tri godine zatvora, ali se na tu presudu sutkinje Sanje Mazalin ne može žaliti jer je ona preminula prije nego što je Sauchi poslala pismeno obrazloženje presude pa se stoga očekuju novi procesi. Dok ih čeka, Saucha jedva spaja kraj s krajem jer su političke afere i nepravomoćna presuda narušile njegov ugled, a samim time i umanjile šanse za pronalazak novog posla. Prošle godine otvorio je obrt za političko savjetovanje, gdje mu je klijent jedan od šefova HNS-a Stjepan Čuraj, no od toga baš i nema kruha. Nema u Sauchinu životu više ni Milanovića, ali je zato predsjednik Republike odnedavno sveprisutan u životu Frke Petešića koji je, braneći se od njegovih prozivki, izjavio kako predsjednik protiv njega koristi nisku razinu huškanja i tabloidnu retoriku.

“Predsjednik Milanović očito preko mene pokušava diskreditirati premijera Plenkovića i njegov kabinet. Taj njegov napad jadan je i promašen. To neće ići. Nismo isti niti možemo biti”, rekao je Petešić u intervjuu za Jutarnji list nazivajući Milanovićeve riječi prostačkim uvredama i lažima. Na prostačke uvrede Frka vjerojatno nije naučio, riječ je o rođenom Parižaninu, čiji je otac mehaničar iz mjesta Sali na Dugom otoku. Životne prilike odvele su ga do francuske prijestolnice, gdje se družio s brojnim intelektualcima i uglednicima postajući jednim od osnivača Društva članova Matice hrvatske u Parizu, tijekom Domovinskog rata kao opunomoćenik Vlade koordinirao je slanje stotine kamiona humanitarne pomoći u Hrvatsku, oko koje se u Parizu tijekom rata ozbiljno angažirao, a u međuvremenu je postao vanjski suradnik hrvatskog veleposlanika u Parizu Branka Salaja. Frka je sve do dolaska Plenkovića na čelo Vlade karijeru gradio u diplomaciji, a u aktualnoj vladi djelovao je nenametljivo i iz sjene, sve dok se medijima nije prolomila vijest o stanu u centru Zagreba u kojem živi, a koji je obnovljen mjesec dana nakon razornog potresa, nakon čega su uslijedili i napadi vezani uz Frkino prebivalište. “Ponavljam, nisam Zagrepčanin niti sam lažno prijavio prebivalište i postupio sam u skladu s uputama nadležnih službi u MUP-u”, objasnio je Frka najavljujući da će dati ostavku ako itko pronađe ijednu nekretninu koja glasi na njegovo ime ili na ime njegove supruge u Hrvatskoj ili drugdje.

Politička hajka

“Nisam vlasnik ni jedne nekretnine, niti ću biti vlasnik stana koji sam dobio na korištenje i za koji plaćam najam od pet kuna po metru četvornom, po istoj cijeni i pravilima kao i ostali dužnosnici, u skladu s odlukom iz 2001. Također sve vrijeme kao podstanar plaćam najveći porez i zagrebačku stopu prireza od 18 posto, najveću u državi, kao i svi Zagrepčani”, naveo je Frka-Petešić naglašavajući kako nije utajio ni lipe, nego da je u njegovu slučaju riječ o konstrukciji i čistoj političkoj hajci. Kada govori o hajci, tada Frka po svemu sudeći misli na Milanovićeve izjave u kojima je uz ostalo HDZ nazvao bandom.

“Gospodina Petešića neću prijaviti. On je počinio kazneno djelo, on sad to predstavlja kao omašku. Zašto knjige ne drži na Dugom otoku ako ondje živi? Nego mu je država dala prostor, ja bih dao sve da mogu unajmiti za neku kunu, ali ne mogu”, poručio je predsjednik koji sada vrlo dobro zna što se nije trebalo raditi i što je sve Plenković trebao znati, dok u vrijeme Sauchinih mešetarenja ništa nije znao.