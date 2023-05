‘ZNATE TKO MU JE SREDIO DA NE IDE U ZATVOR?’ Cure gnjusni detalji, ogorčeni mještani žele iseliti obitelj monstruma Uroša: ‘Tukao je i mještanina od 70 godina’

Autor: Dnevno.hr/L.B.

Izlaze novi detalji o monstrumu iz Mladenovca u Srbiji koji je počinio masakr, ubivši osam i ranivši 13 ljudi.

Potreseni susjedi otkrili su nove detalje i najavili peticiju da obitelj Blažić istjeraju iz mjesta.

Mještani Dubone, odakle je Uroš Blažić (20), nakon uhićenja njegova oca (55) ističu da su mišljenja da treba uhititi i majku ubojice, ako ništa drugo – onda zbog odgoja sina, ali i da će svi potpisati peticiju da se obitelj iseli iz sela.





‘Ubijao je životinje’

Bijesni, ogorčeni i ožalošćeni mještani sela, dan nakon hapšenja oca ubojice kod kojeg je pronađen čitav arsenal oružja, navode da se to trebalo ranije dogoditi.

“Odmah kada se saznalo da je njihov sin pobio nedužnu djecu, i oca i majku trebalo je uhititi. Kada je njihov sin pobio djecu na početku života, pored njega i oni su krivi. Da ne govorimo o tome da je njihov sin otprije poznat kao problematični mladić, koji je ubijao životinje, vozio traktor nenormalnom brzinom kao dijete, a kasnije motor po centru sela, a oni su uvijek i za sve imali opravdanja”, kažu potreseni ljudi.

Jedan od poznanika obitelji navodi da je svojevremeno, tada maloljetni, Uroš bio izuzetno bahat te je tako prije dvije godine namjerno udario motorom policajca koji ga je pokušao zaustaviti u Mladenovcu.

‘Znate tko mu je sredio da ne ide u zatvor? Tata’

“Znate tko mu je sredio da ne ide u zatvor? Tata. Radio je što god je htio, a tata je rješavao njegove probleme. Pravio je probleme i u školi, pa kada bi mu zaprijetili da će pozvati njegovu majku, on se s osmijehom podrugivao uz komentar: “Ne morate kevu, doći će moj ćale da vam objasni sve”, kaže sagovornik.

Osumnjičeni Uroš Blažić, kako navode meštani Dubone, često je pravio probleme, a znaju ga i po tučnjavama.

“Tukao je i starijeg mještanina od 70 godina jer nije imao kontrolu, mislio je da je nepobjediv, neustrašiv. Tako je odgojen. Takav stav imaju i njegovi roditelji. Pa on je s 10 godina vezivao pse i ubijao ih iz pištolja. Tada su svi znali to, a nitko nije reagirao, nije to dječja igra, vidjelo se da nije normalan. Njegov otac je o tome pričao uz osmijeh, prepričavao je i dičio se sinovljevim glupostima”, kaže mještanin Dubone.









‘Nevinu nam djecu ubi iz razvrata’

Na pitanje je li istina da mještani traže da se obitelj iseli iz sela, sugovornici kažu da se šuška tako nešto, ali da nije još pokrenuto.

“Svakako ćemo mi prvo potpisati. Vjerujte, javno govorimo po selu, više nema straha, to zlo mora da se iseli iz Dubone. Nema njima normalnog života jer su ga i nama uskratili. Zakazao je sistem, zakazalo je društvo ali roditelji su krivi i tu smo svi usuglašeni. Treba ih iz Srbije iseliti jer kada vidimo njegovu majku i brata u selu, vjerujte mi, svi se uznemirimo, radi nam bijes, nevinu nam djecu ubi iz razvrata”, zaključuju sugovornici.

Podsjetimo, otac osumnjičenog za masovno ubojstvo u Malom Orašju i Duboni uhapšen je jučer, a u njegovoj kući pronađen je arsenal oružja. On se sumnjiči da je izvršio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.









Na informativni razgovor privedena je i majka, snaha, kao i brat Uroša Blažića, nakon čega su pušteni.