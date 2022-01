ZNATE LI KAKO JE SVE POČELO? Krv se prolila Kijevom, spirala smrti se nije mogla zaustaviti! Kronologija krvavog sukoba Ukrajine i ruskih separatista

Autor: Daniel Radman

Rusija i Ukrajina mirno su se razdvojile 1991. godine, nakon zajedničkog života u SSSR-u. Rusi su, istina, na svog jugozapadnog susjeda gledali kao na dio vlastite zone utjecaja (obje zemlje nakon raspada SSSR-a postale su članice Zajednice neovisnih država), a problemi su nastali upravo zbog podjela unutar Ukrajine na one koji svoju budućnost vide u prisnom odnosu s Rusijom i one koji gledaju prema Zapadu.

Doduše, Ukrajina nikad nije dobila jasnu zapadnu perspektivu, pa Rusija nije previše strahovala da će im “pobjeći”. Tek im je George Bush mlađi obećao mogućnost članstva u NATO-u koja nikad nije zaživjela, no za “utjehu” je Ukrajincima ponuđen Sporazum o približavanju Europskoj uniji. Trebao je biti potpisan studenom 2013. godine, no na koncu ga je tadašnji (proruski) predsjednik Viktor Janukovič odbio potpisati što je i bio okidač za krizu (Milanović će reći da je ona potaknuta od EU-a i SAD-a) koja će rezultirati krvavim ratom i ukrajinskim gubitkom teritorija.

Jasno, bio je tu pritisak i Rusije (između ostalog i ekonomski, blokirala je uvoz robe iż Ukrajine) na Janukoviča koji je zbog toga i odbio staviti potpis na Sporazum, a to je pak isprovociralo njegovu oporbu koja je u prosincu 2013. izašla na ulice i trgove, uključujući i središnji kijevski Majdan koji će postati simbolom otpora “Revolucije dostojanstva”, kako se naziva prevrat u Ukrajini. Zauzeli su tada prosvjednici Vijećnicu i sjedište sindikata u Kijevu pa je u strahu od još većih nereda predsjednik kroz parlament progurao zakon koji je dodatno ograničio prosvjede (povećale su se kazne za zauzimanje i blokadu vladinih zgrada, zabranilo se nošenje kapuljača na prosvjedima te “klevete i ekstremističke parole” na internetu).

U vatri otvorenoj na prosvjednike poginulo 80 ljudi

No, od toga je učinjen samo kontraefekt. Prosvjedi postaju sve brojniji, na ulice su izašle stotine tisuća Ukrajinaca na koje su vlasti poslale specijalce. U siječnju, nakon sve većih sukoba, dolazi ipak do smirivanja. Predstavnici vlasti i oporbe pokušavaju pronaći zajednički jezik, usvaja se amnestija za uhićene prosvjednike, a za uzvrat se taži prekid blokade ulica i vladinih zgrada.

Ipak, sve ostaje samo na papiru pa u veljači eskalira nasilje. Snage sigurnosti otvorile su 20. veljače vatru na prosvjednike od koje pogiba 80 ljudi. Zapad šalje u Ukrajinu pregovaračku misiju, pa uz posredovanje Europske unije i Rusije kreću novi pregovori vlasti i oporbe. Janukovič najavljuje izvanredne izbore i smanjenje ovlasti predsjednika, no već tada se traži njegova ostavka. Dva danas poslije krvoprolića potpisuje se sporazum Janukoviča i oporbenih vođa – Vitalija Klička, Olega Tjagniboka i Arsenija Jacenjuka, no demonstranti ostaju na ulicama.

Referendum na Krimu

Parlament 23. veljače smjenjuje Janukoviča, a novi izbori zakazuju se za 25. svibnja. Privremeni predsjednik postaje Aleksandar Turčinov koji najavljuje okretanje zapadu, a protiv Janukoviča koji je u međuvremenu pobjegao u Rusiju izdaje se nalog za uhićenje zbog sumnje da je kriv za masovna ubojstva. Premijer postaje Arsenij Jacenjuk.

Putin ne spava i naređuje održavanje vojnih vježbi u blizini Ukrajinske granice, a napetost se širi od Kijeva prema ostatku zemlje. Ovog puta neredi dolazi od strane proruskih separatista s Krima koji zauzimaju sjedište regionalne vlade u Simferopolju te traže otcijepljenje poluotoka od Ukrajine. Pojavljuju se na Krimu i vojnici u uniformama bez obilježja koji zauzimaju sve više važnih točaka, a vlada iz Kijeva tada optužuje Rusiju da je na Krimu nekoliko tisuća njenih vojnika. Najavljuje se i referendum za odcjepljenje koji je zakazan za 16. ožujka. Većinom glasova stanovnici Krima odlučili su se za odcjepljenje nakon čega potpisuju ugovor s Putinom kojim se Krim pripaja Rusiji.

Odcijepljenje Luganska i Donjecka

Travanj donosi eskalaciju na krajnjem istoku države, Harkov i Donjeck postaju nova žarišta. Proruski pobunjenici traže referendum o otcjepljenju, zauzimaju vladine zgrade koje nakon nekoliko dana ukrajinske vlasti vraćaju pod kontrolu. Neredi se šire na Slavjansk, Karamatomorsk, a proruske snage s vremenom postaju sve uspješnije te u svibnju, nakon referenduma proglašavaju Lugansku Narodnu republiku i Donjecku Narodna Republiku. Ukrajinske snage, nakon izbora na kojima pobjedu odnosi Petro Porošenko u kolovozu kreću u ofanzivu, no neuspješno. Krvave borbe na širokom frontu vode se sve do rujna iste godine kada je sklopljeno primirje u Minsku kojim područje ostaje pod vlašću separatista. Nije to značilo i konačan prekid vatre, rovovske bitke nastavljene su i nakon formalnog primirja.









Veći pomak ostvaren je u veljači 2015. kada je potpisan takozvani “Minsk-2 sporazum” kojim je dogovorena obustava vatre, povlačenje teškog naoružanja, razmjena zarobljenika, kontrola granice, povlačenje stranih plaćenika… Okupirani ukrajinski teritorij po sporazumu je trebao biti vraćen matici zemlji, ali uz praktičnu autonomiju. Između ostalog, lokalna uprava je uprava trebala dobiti presudan utjecaj na imenovanje sudaca i državnih odvjetnika, lokalne paravojske bile bi legalizirane, a uz to je Ukrajina trebala dotacija financirati ova područja.

U praksi, malo toga se ispunilo, osim što su sukobi s vremenom stali. No, problemi su ostali isti… Kad je novi predsjednik Zelinski najavio mogućnost povratka okupiranih teritorija samo su se aktualizirali pa je danas Ukrajina postala najveće europsko krizno žarište.