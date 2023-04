‘ZNATE KAKO IDEMO NA WC?’ HRVAT DAO OTKAZ U DUĆANU! ‘Zaobiđite u širokom luku’: Objavio sve što im rade, ‘izgleda dobro na papiru’

Autor: I.G.

U jednoj popularnoj grupi na Facebooku u kojoj nezadovoljni radnici komentiraju stanje na poslu i ponašanje poslodavaca osvanula je i jedna žestoka objava o našem poznatom trgovačkom lancu.

“Posao voditelja odjela zvuči dobro i ne izgleda loše na CV-u, ali u konačnici to je samo fancy naziv za poziciju “Punjač polica i kontrolora rokova trajanja”. Roba dolazi svakodnevno, a pored svog odjela bio sam zadužen i za susjedni jer je kolegica otišla na godišnji.

U poslovnici u kojoj sam ja radio, moja nadređena voditeljica odjela bila je vrlo neprofesionalna, arogantna i u krajnju ruku bezobrazna. Na pauzu od 30 min možeš ići kad dobiješ dopuštenje od njih, što mi je i bilo razumljivo jer ne žele da odjel ostane u potpunosti prazan. Ali ono što me u potpunosti šokiralo je da NE smijete otići na wc bez pitanja. U 2023. godini ja trebam od svojeg šefa/nadređenog tražiti dopuštenje da odem na wc?”, pita se.





‘Ostali zaposlenici su bili korektni’

“U tom trenutku sam krenuo tražiti novi posao jer se u tome svemu nisam vidio. Ostali zaposlenici u mojoj poslovnici su bili korektni i svaka im čast na strpljenju i trudu da mi pokažu nešto novo. Ali to zapravo i nije njihov posao, to je posao trenutnih voditelja odjela koji svojim ponašanjem nisu ni do koljena običnim zaposlenicima. Ako zakasniš na posao jednu sekundu, ili ako se vratiš s pauze jednu sekundu prekasno automatski odrađuješ dodanih sat vremena u poslovnici. Opravdanja i isprika nema i ne uvažavaju se. I na kraju moram spomenuti i ugovor o radu.

Bio je potpisan u 3 primjerka, od kojih ja nisam dobio niti jedan. Na moj upit zašto ne mogu dobiti svoj primjerak ugovora, rečeno mi je da se on šalje u centralu na neku ovjeru pa se onda šalje meni nazad. Svoj primjerak ugovora nikad nisam dobio. U njemu je bio naveden brutto iznos moje plaće, koji nije bio onaj dogovoren na intervjuu. Na moje pitanje zašto to nije plaća koju smo dogovorili, odgovor je bio da se ne brinem i da će plaća biti onakva kako smo se i dogovorili na intervjuu zbog dodataka na rad vikendom i prijevoza”, ispričao je.

Lagali su mu

“Mogu osobno potvrditi kako to nije istina i kako mi je obećana plaća u neto iznosu zapravo bila bruto te sam na takav način ostao nekoliko stotina eura. Od samog početka sam bio svjestan da rad na ovakvim pozicijama nije sjajan i bajan, ali mi je žao što se toliko toga na intervjuu kaže i obeća a na kraju ne dobijete ni 10% od toga. Apsolutna sramota. Sad mi je puno jasnije zašto u njihovim poslovnicama rade radnici iz Ukrajine i azijskih država.

Zato što ovdje sve teže dolaze do radne snage, a nadam se da će nakon ove moje objave biti još i teže. Zaobiđite u širokom luku!”, napisao je taj radnik.