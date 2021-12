‘ZNATE I SAMI KAKVA SU PRAVILA IGRE’ Božinović otkrio kako će za ugostitelje izgledati novogodišnja noć i što će biti s radnim vremenom

Autor: L.B.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u petak je odgovorio na pitanje što će biti na novogodišnju noć s radnim vremenom ugostiteljskih objekata i hotela te je rekao kako je na snazi odluka o radnom vremenu do ponoći. Ipak, nije posve zatvorio mogućnost izmjena odluke, javlja N1.

“Odluke koje su na snazi odnose se na radno vrijeme do ponoći, ali danas smo ipak tek na 10. prosincu i u tome i dani igraju ulogu. O svemu se razmišlja u stožeru i nećemo čekati pet do 12, ali u ovom trenutku ne bih htio ništa reći da se sutra to ne iščita kao neka odluka ili stajalište”, kazao je Božinović u izjavi nakon sjednice Vlade.

‘Znate i sami kakva su pravila igre’

“Znate i sami kakva su pravila igre – ako se nastavi ovaj trend smanjenja zaraza, uz neke preporuke ne vidim razloga zašto se tu noć i za tu prigodu ne bi nešto omogućilo”, dodao je.

Božinović je dodao da stožer ne može predvidjeti koliko će se širiti varijanta omikron, koja se inače brzo širi.

“Puno je nepoznanica, svi razmišljaju i prate što se događa u Južnoj Africi (…) i čiji stručnjaci analiziraju omikron, a o tim rezultatima ovisimo svi, od vlada do proizvođača cjepiva”, poručio je Božinović.