Znaš da je svijet otišao k vragu kada je top tema danima Trumpov maleni, gljivoliki…

Autor: MiMi

Stormy Daniels u svojoj je knjizi ‘Potpuno razotrkivanje’ koja će uskoro biti objavljena detaljno opisala seks s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Oblik njegova penisa usporedila je s gljivom i time otvorila goruću debatu na svjetskoj razini o pravilnom i poželjnom obliku penisa. Trumpov, vremešni, gljivoliki penis tako je već dva dana top trending tema na svim društvenim mrežama pa je ovih dana svojom impozantnošću zasjenio sve ostale svjetske probleme.

“On zna da ima neobičan penis. Ima ogroman glavić. Podsjeća na gljivu muharu. Ležim ja tamo, naživcirana jer me je** tip sa stidnim dlakama poput jetija i penisom koji izgleda kao lik gljive iz (video igre) Mario Kart… To je vjerojatno bio najmanje impresivan seks koji sam ikad imala. Međutim, on očito nije dijelio moje mišljenje”, citat je iz knjige o kojem čitav svijet danima raspravlja.

I neka raspravlja. Puno manju opasnost predstvalja Trumpova gljiva u gaćama, nego atomska gljiva koja bi mogla negdje ‘propupati’ ako svjetski vođe nastave biti ratoborni. Neka radje vode ljubav, a ne rat.