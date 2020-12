ZNANSTVENIK O NOVIM MJERAMA: Poruka koju je poslao nije nimalo optimistična!

Autor: N.M.

Nacionalni stožer civilne zaštite u petak je predstavio nove mjere koje bi trebale spriječiti širenje epidemije koronavirusa. Od 23. prosinca pa do 8. siječnja zabranjuje se napuštanje županije u kojoj građani imaju prebivalište ili boravište.

Danas su o tome govorili članovi Stožera, političari, Vlada, građani, sve zainteresirane strane.

A kako znanstvenici gledaju na zabranu kretanja i pojačane mjere o božićnim i novogodišnjim blagdanima?

“Da bi se vidio pozitivni efekt svake nove mjere na broj novozaraženih, trebat će barem dva do tri tjedna. Međutim, bez obzira na to što novodonesene mjere vjerojatno neće utjecati na broj oboljelih tijekom sljedećih nekoliko tjedana, one su važne jer će smanjiti rizik da se epidemiološka situacija jako pogorša nakon blagdana. Naime, upravo zbog društvenih aktivnosti koje su uobičajene u ovo doba godine, sljedećih nekoliko tjedana donosi veliki rizik da će se bolest proširiti unutar obitelji na najugroženije skupine društva, pa se nadam da će se nove mjere tome uspješno suprotstaviti.

Dakle, kombinacija već uspostavljenih i novih mjera, ako ćemo ih se pridržavati, rezultirat će, nadajmo se, boljom epidemiološkom situacijom sljedeće godine. Međutim, usprkos svim mjerama, važno je napomenuti da bi svatko trebao preuzeti odgovornost i smanjiti, koliko je moguće, sudjelovanje na obiteljskim okupljanjima, a i u takvim situacijama se preporučuje nošenje maske”, rekao je molekularni biolog Nenad Ban s ETH-a u Zürichu za Večernji Večernji list.

I drugo bi cjepivo moglo biti odobreno ranije no što se očekivalo. Danas je Europska agencija za lijekove (EMA) objavila da će odluku o Moderninu cjepivu donijeti 6. siječnja, umjesto 12. siječnja kako je to prethodno planirano.