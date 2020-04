ZNANSTVENIK: ‘Nema povratka normalnom životu barem do kraja godine! Čak ako se virus povuče mjere će biti tu’!

Autor: Dnevno

Priroda je s malim virusom svladala svijet i ljudi će zbog opasnosti od zaraze morati promijeniti mnoge navike i pripremiti se na to da se do kraja godine vjerojatno nitko neće vratiti normalnom životu, upozorio je ugledni molekularni biolog dr Ivan Đikić.

„Prije samo pet mjeseci svijet je imao najveća bogatstva za koja znamo, najmodernije tehnologije, svi smo bili nadmeni i sigurni da smo nadmoćni, i onda je jedan u biti blagi virus i napravio je ovo što je napravio – zatvorio ekonomiju, pola svijeta stavio u izolaciju, a mi nemamo genetske testove, lijek i cjepivo”, rekao je za crnogorsku TV Vijesti hrvatski znanstvenik i profesor na Sveučilištu Goethe u Frankfurtu, gostujući videovezom.

Priroda je s malim virusom koji ne možemo vidjeti i koji ne može živjeti bez ljudi svladala svijet, kazao je Đikić.

Po njegovim riječima, danas je najvažnije spriječiti nekontrolirano širenje virusa, veliki broj smrtnih slučajeva i nakon toga vraćanje u “normalu” nakon mjera izolacije koje su uvedene.

“Ako to budemo radili postupno, onda ćemo shvatiti da se vjerojatno do kraja ove godine nijedna zemlja u svijetu neće vratiti u normalan život. Na to moramo pripremiti građane i kazati im da se normalan život neće vratiti nakon mjesec-dva, nego da ćemo imati mnogo mjera koje su nam neophodne da spriječimo ponovnu pojavu virusa“, rekao je Đikić.

On je pozvao građane da već sada počnu mijenjati mnoge navike te da shvate da odnos koji smo do sada prakticirali prema mnogih stvarima nije bio dobar i korektan, posebno prema znanosti, medicini, zdravstvenom sustavu, disciplini i građanskoj dužnosti.

„Sve se to može naučiti iz krize koja je ozbiljna, ali još uvijek relativno blaga, s obzirom na neprijatelja kojeg imamo. Jer ovaj virus nije najsmrtonosniji u prirodi, koji imamo. Ima ih puno smrtonosnijih i moramo pripremiti javnost da počne raditi na sebi, a političare i vlade natjerati da budu ozbiljniji i spremniji za budućnost”, rekao je Đikić u talk-showu “Načisto”.

Do pojave pandemije u mnogim zemljama se nije znalo koliko svaka od njih ima odličnih liječnika i epidemiologa. Sada je došlo njihovo vrijeme i tamo gdje su se slušali njihovi savjeti, po Đikićevim riječima, zabilježena je dobra reakcija sustava.

“Sada je njihovo vrijeme došlo i kada su se političari zbog neznanja malo povukli da bi dali mjesto stručnjacima, vidite odlične reakcije. Gdje je bila dobro organizirana struka, gdje su stručnjaci pozivali i donosili glavne odluke na osnovu podataka, te zemlje su bolje reagirale, a gdje je bio nered i nepoštovanje znanosti imamo tragične brojeve”, priopćio je Đikić.