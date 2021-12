ZNANSTVENIK NA HRT-u O UDARCU SOTONE! ‘Fufe s ptičjim mozgom objavljuju sličice, a debili gledaju’: Smatra da društvo tolerira pad morala!

Autor: N.K

Docent sa Zavoda za molekularnu biologiju na Ruđeru dr. sc. Petar Tomev Mitrikeski čest je gost HRT-ove emisije Peti dan. Njegovo gostovanje izazvalo je burne reakcije na društvenim mrežama nakon što je počeo govoriti o “fufama koje se kidaju na internetu”.

Rekao je kako je to nemoralno te je kritizirao društvo jer na to ne reagira.

Poručio je da kako je problem današnjice što je “sve dozvoljeno jer smo tu načeli moral”.

Kako bi objasnio što želi reći, objasnio je to na primjeru, a drugi gost i također čest komentator u Petom danu, Aleksandar Musić, upozorio ga je na pogrešku u razmišljaju i dao do znanja kako mu se ne sviđa što govori.

Emisija ‘Peti dan’ u kojoj ‘hrvatski intelektualci različitih svjetonazora, najčešće njih 4 ili 5, raspravljaju aktualne društvenopolitičke teme’. Ovo je, drage Hrvatice i Hrvati, taj vrh hrvatske veleumnosti po izboru vaše javne televizije, plaćeno vašom pretplatom. pic.twitter.com/rKq9R5IQb8 — Marko Jurcic (@markojurci) December 5, 2021









“Imate fufu koja se skine i svoju jadnu golotinju pokazuje tamo, sa svojim jadnim ptičjim mozgom. I sada tu imate debila”, rekao je znanstvenik poznat po konzervativnim stavovima, a onda ga je prekinuo Aleksandar Musić i upao mu u riječ:

“A možda je fufa hiperinteligentna, kako znaš da ima ptičji mozak?” pitao ga je Musić je već velik broj puta sudjelovao u emisiji zajedno s Mitrikeskim.

Međutim, znanstvenik se nije dao omesti, pa je nastavio.

“Imate debila koji gleda te sličice i njemu se njegov gušteroliki mozak smanjuje onom brzinom kojom mu se ukrućuje penis”, rekao je, a voditeljica dodala da će “opet morati staviti dobno ograničenje na ovu emisiju”.









“Da”, odgovorio je Mitrikeski i žestoko nastavio.

“Sad kad taj debil pogleda svoju suprugu i ne svide mu se njene grudi, on će je izvrijeđati jer je fufa s ptičjim mozgom stavila svoju sličicu. To je debil koji je to napravio. Taj pad morala društvo tolerira. To je prvi udarac koji nam Sotona priprema stoljećima. Drugi udarac koji nam priprema Sotona je rat protiv razuma.”

Emisija Peti dan zamišljena je tako da nekoliko intelektualaca različitih svjetonazora, najčešće njih četiri ili pet, komentiraju društveno-političke teme u Hrvatskoj i svijetu.