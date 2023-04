‘ZNAMO TKO SU MUŠKARCI, A TKO SU ŽENE!’ Usijano u sabornici, rešetaju Plenkovića, on poručio zastupnici: ‘Pročitao sam što vi izgovarate, to je teška katastrofa i loše po zdravlje’

Autor: Dnevno.hr

Nakon povratka s pauze za blagdane, u srijedu je sve započelo popularnim aktualcem i pitanjima zastupnika prema vladajućima.

Oporba je pokušavala udariti na premijera Andreja Plenkovića i njegove ministre koji su stigli u sabornicu.

Nakon više izlaganja, zastupnica Centra Dalija Orešković dala je primjer iz Njemačke gdje se zastupnici koji ne dobiju odgovor od vladajućih mogu obratiti ustavnom sudu te zemlje, no da u Hrvatskoj to nije slučaj. Plenković je na to kazao:





‘Ako vam se toliko sviđa u Njemačkoj, sretan put, Gute Reise, auf wiedersehen’

“Ja sam pročitao što vi sve izgovarate i to je teška katastrofa i loše po zdravlje. Ni sada niste rekli kakva je to korupcija i čime sam se ja okoristio. Vi nemate ništa, vaš jedini cilj je doći ovdje i govoriti protiv HDZ-a. Bili ste predsjednica Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa i pokazalo se da ste jako loša pravnica jer vam je sve palo na sudu”, rekao je Plenković.

“Ako vam se toliko sviđa u Njemačkoj, sretan put, Gute Reise, auf wiedersehen”, dodao je.

Orešković mu je odgovorila da u Njemačkoj demokracija funkcionira i da su ondje vladajući dužni dati odgovor zastupnicima. “Vrijeme je da se riješimo jednopartijske diktature koja sada kroji izborni zakon”, napomenula je.

‘Da smo htjeli uvesti porez na nekretnine, to bismo rekli’

Plenković je odbacio mogućnost uvođenja poreza na nekretnine poručivši kako bi HDZ taj porez naveo u izbornom programu da ga je mislio uvesti.

“Nije smisao registra kućanstava uvođenje poreza na nekretnine, da smo to htjeli uvesti – to bismo rekli u izbornom programu, to nije opcija, to je neki nesporazum”, kazao je Plenković na upit Davorka Vidovića (Socijaldemokrati) o najavljenom registru stanova, a što je povezao s mogućem uvođenjem poreza na nekretnine.

Plenković je naglasio da je cilj imati modernu, digitaliziranu, povezanu javnu upravu, a registar obitelji, stanovništva i kućanstava je alat koji će dati realnu sliku o nama samima i omogućiti da mjere budu preciznije i pravednije nego su sada.









Filipović: Ja ne odlučujem kako će se nabavljati električna energija

Marina Miletića iz Mosta zanimao je HEP i sklapanje petogodišnjih ugovora na što ga je ministar gospodarstva Davor Filipović uputio na upravu HEP-a.

“Ja ne odlučujem kako će se nabavljati električna energija u HEP-u nego to radi uprava i oni to neka objasne”, poručio je Filipović.

Nešto iza 14 sati predsjednik Sabora Gordan Jandroković proglasio je pauzu, a sjednica se nastavila u 16,30 sati nakon još jedne odgode u međuvremenu.









Nakon stanke govorio je predsjednik Vlade Andrej Plenković koji se, između ostalog, osvrnuo i na krizu u bankarskom sustavu u SAD-u i Švicarskoj nakon problema s bankama SVB i Credit Suisse.

“Ovako nešto što se dogodilo u Švicarskoj i Kaliforniji ne bi bilo moguće u EU, sve europske banke su dobro kapitalizirane i likvidne i s te strane nema nikakvog straha od prelijevanja krize”, kazao je Plenković.

‘Znamo tko su muškarci i tko su žene’

Dalija Orešković je Hrvoja Zekanovića nazvala žetončićem i zbog te izjave dobila drugu opomenu.

“A biti žetončić je najkoruptivnija sramota Hrvatskog sabora, a ovom sazivu vi ste najveća”, kazala je.

“Iskoristit ću replike da demantiram ove vaše glupost jer glupe teze treba demantirati. Nije dobro za zdravlje hrvatske javnosti da slušamo laži i stupidne teze koje iznose zastupnici Mosta i koji dovode u zabludu javnost”, poručio je potom Plenković.

Podržavate li nametanje rodne ideologije, pitao je Bartulica premijera.

“Ovo nema nikakve veze s temama o kojima danas govorimo. Što se tiče Vlade i HDZ-a mi smo oko tih tema jasni i decidirani, znamo tko su muškarci i tko su žene”, odgovorio je. “Stav Vlade je jasan ali poštujemo svakoga.”