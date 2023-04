‘ZNAM IM IMENA, ZNAM IM LICA, JE LI TO KOGA BRIGA!?’ Ćipe izvan sebe zbog Plenkovića: ‘Zamislite vi tu laž, kakva Diplomatska oluja’

Autor: F.A.

Stipo Mlinarić, zastupnik Domovinskog pokreta, na današnjoj konferenciji za medije upozorio je kako saborski Odbor za ratne veterane godinu dana nije sazvao sastanak na temu odštete logorašima iz srbijanskih logora. Smatra da hrvatski diplomati i Plenković od sebe rade veličine, a logorašima i silovanim ženama još uvijek nije isplaćena ratna odšteta.

”Na sjednici Odbora za veterane 1. lipnja prošle godine odlučeno je da će se održati sastanak Odbora o logorašima. Uskoro će godinu dana proći, a predsjednik Odbora Đakić i Ministarstvo branitelja nisu se udostojili sazvati Odbor. A sastanak smo tražili vanjski suradnik Odbora Ivan Žeko i ja. Na sjednicu su trebali doći predstavnik Ministarstva branitelja, predstavnik Ministarstva vanjskih poslova, predstavnik MUP-a i predstavnik Ministarstva pravosuđa i uprave. Na kraju, nakon godinu dana, nitko nije sazvao sjednicu”, uvodno je rekao Mlinarić.

Mlinarić je podsjetio da je kroz logore prošlo na desetine tisuća ljudi, a među njima i djeca od 16 godina. Ispričao je da je svojim očima gledao tu djecu te da su kroz logore prošle i žene koje su tamo silovane te da su slušali urlike i jecaje tih žena. Upitao je ne zanima li to ovu državu i dodao da je za Plenkovića to netema.





”Vidim da je HRT snimio osam epizoda ‘Diplomatske oluje’. Vrli moji diplomati koji ste snimili sebi u spomen emisiju, što ste vi napravili? Tamo se pojavio i Budimir Lončar, koji je zapravo zaslužan da smo dobili embargo na uvoz oružja 90-ih godina. Sigurno ne bi poginulo 15.000 ljudi da smo mogli kupiti oružje i da su nam htjeli prodati oružje. U toj emisiji je bio i Andrej Plenković, gdje radi od sebe veličinu. Neka pokažu njihove uspjehe! Jesmo li dobili ratnu odštetu od Srbije? Nismo! Jesu li logoraši dobili odštetu? Nisu! Za njih neće ni sjednicu sazvati. Jesu li osuđeni ratni zločinci? Nisu! Što su ti vrli diplomati napravili?”, poručio je Mlinarić.

”Branitelji su stvarali slobodnu Hrvatsku dok su diplomati ispijali vino po sastancima”

Upitao je koliko je naš veleposlanik u Beogradu na temu logoraša održao sastanaka i razgovarao s predstavnicima Srbije te rekao kako takav sastanak nijednom nije održan. Dodao je kako ga zanima koliko je stajalo da se snimi HRT-ovih osam emisija o ‘Diplomatskoj oluji’: ”Zamislite, da nije bilo ‘diplomatske oluje’, ne bi bilo slobodne Hrvatske. Laž! Da nije bilo hrvatskih branitelja, ne bi bilo Hrvatske, a oni su na svojim sastancima gledali koje će vino piti, koji šampanjac”.

”Pozivam sve te diplomate iz ‘Diplomatske oluje’ neka pokažu svoje imovinske kartice, a pozovite i dečke koji su bili sudionici Oluje i koji su oslobodili Hrvatsku, neka pokažu svoje imovinske kartice, pa ćete vidjeti tko se za što borio. Oni ne žele da sjednica Odbora o logorašima bude javna, ali oni to moraju. 2015. godine je prilikom otvaranja srbijanskog Poglavlja 23. stavljeno da se mora platiti ratna odšteta logorašima i ratna odšteta za počinjenu štetu Republici Hrvatskoj”, naglasio je.

Mlinarić kaže da je i u Hrvatskoj donesen pravilnik da svakih šest mjeseci četiri ministarstva, Ministarstvo branitelja, Ministarstvo obrane, Ministarstvo pravosuđa i MUP-a, moraju održati sastanak i vidjeti što su napravili po tom pitanju. Podsjetio je da se nisu sastali nijednom te da je to donijela Vlada HDZ-a, a ne SDP-a.

”Zastrašujuće mi je i neobjašnjivo zašto to ne žele. Zamislite dijete od 16 godina koje je stavljeno u Stajićevo. Bilo je sa mnom i ja sam ga gledao. Ne jedno dijete, stotinu djece od 16 godina je prošlo kroz logore. Zamislite kad dijete stavite spavati u staju na minus 18 stupnjeva. Kako će se to dijete osjećati? Tko danas pita kako je čovjek koji je prošao takvu traumu i vodi li itko brigu o tome? Je li to dijete išta dobilo? Jesu li silovane žene išta dobile? Ja im znam imena i znam kako danas izgledaju. Je li to koga briga? Ova politika SDSS-a koja se vodi, i politika Srbije, izjednačavanje je žrtve i agresora”, istaknuo je.









”Plenković i Medved su savjetovali logoraše da dižu privatne tužbe protiv Srbije”

Mlinarić je upozorio da, što se tiče logoraša, nisu čak ni izjednačeni žrtva i agresor, jer je Županijski sud u Splitu isplatio preko osam milijuna kuna odštete za ljude koji su bili u vojnom zatvoru Lora, dok logoraši nisu dobili ništa. Dodao je da su ih hrvatska Vlada, Andrej Plenković i Tomo Medved prepustili samima sebi i dali im savjet da odu u Srbiju i privatnim tužbama tuže Republiku Srbiju za odštetu, a da će oni dati braniteljskoj udruzi logoraša pet milijuna kuna i time oprati svoju savjest.

”Zamislite poniženja. Ja da idem dokazivati srbijanskim sudovima, privatnom tužbom, i tražiti odštetu. Ja to ne želim. Nisam se borio za sebe, borio sam se za hrvatsku državu, i onda očekujem da hrvatska država stane iza mene i tih ljudi. A oni, ne da se sakrivaju, ne da su kukavice, ne da su neradnici, nego bih ih nazvao izdajnicima. Sve logoraše koji su prošli srbijanske logore je obišao Međunarodni Crveni križ iz Ženeve i popisao ih. Neke, nažalost, nije stigao popisati jer su ubijeni od batina u logorima. Na svoje oči sam to vidio”, naglasio je.









Mlinarić je upozorio da, da danas pitate Ministarstvo branitelja i hrvatsku državu koliko je ljudi prošlo kroz logore, oni to ne znaju, no naglasio je kako ipak postoji popis u Ženevi te zaključio: ”Ja to ne tražim zbog sebe. Ja sam bio vojnik i bio sam spreman na sve. Ali ona djeca od 16 godina, one žene koje su bile silovane po logorima, neprihvatljivo je njih prepustiti samima sebi i odbaciti, pustiti ih niz vodu i reći ‘Baš nas briga za vas, nećete dobiti ništa, neće se ni znati da ste bili po logorima, jer je to netema”.