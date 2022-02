‘ZNAM DA JE VEĆINI LAGAN IZBOR, ALI MENI NIJE!’ Hrvatski prvak ruskih korijena ne zauzima stranu: ‘Istočna Ukrajina osjeća se izdano, majdanski prevrat sve je promijenio’

Autor: N.K

Prvak hrvatske u judu Ivan Čović koji obiteljske korijene vuče iz Rusije, ali i Ukrajine, na svom Facebook profilu podijelio je objavu o tome kakva je situacija u Ukrajini i kako se on osobno osjeća budući da mu obitelj tamo živi.

Poručio je kako za njega izbor nije lak te je pojasnio da se Istočna Ukrajina osjeća izdano od strane vlasti u Kijevu te da je majdanski prevrat stvorio veliko nepovjerenje.

Otkrio je kako mu je dio obitelji mobiliziran od strane ruske armije, a drugi dio čeka napad Rusa u podrumu u Kijevu.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

“Hvala svima koji brinete i hvala svima koji pitate kako sam, i kako su moji u Ukrajini.

Nažalost, ne mogu svima dovoljno dugo i široko odgovoriti i ispričavam se zbog toga. Zadnja dva dana mi je teško, nisam spavao dvije noći, cijeli dan sam na telefonu, pokušavam što češće čuti se sa familijom i prijateljima u Ukrajini, slušam vijesti itd. Veze pucaju, infrastruktura je i prije bila loša, a sad je još gore.

I da, situacija je zaista tako grozna. Da, ruska vojska je ušla u sjever Kijeva. Da, ljudi su u podrumima i skloništima. Ljudi ne mogu napustiti Kijev, muškarci ne mogu napustiti zemlju. Mađarska je zatvorila granice i teško je civilima i napustiti zemlju.

Znam da je većina svijeta, većina Europe i većina mojih prijatelja osudila napad Rusije na Ukrajinu i znam da je tu većini lagan izbor. Meni nije. Moja je familija i u Lugansku i u Kijevu i u Žitomiru. Ja sam na liniji Lugansk-Kijev svaki dan, i dok su jedni u podrumu drugi relativno normalno žive. I obrnuto. Situacija se mijenja iz dana u dan.









Jedan nećak (od 18 godina) u Lugansku je mobiliziran na strani LNR-a i ruske armije, dok je drugi bratić u podrumu u Kijevu i čeka napad Rusa. Familija su, rod su i Ukrajinci su. I jedni i drugi. Ne znam je li vam mogu jasnije to predočiti.

I ne ne mislim ovdje braniti Putina i ne mislim ništa dobro o njegovoj politici i ovakvom načinu rješavanja sukoba. Ne slažem se ni sa samim načinom vladanja ni sa vojnom stegom ni sa neliberalnim politikama. I jasno sam to govorio i dok su ga drugi hvalili, a danas ga usporedjuju s Hitlerom i Slobom. Nikad nisam podržavao Putina niti ga danas podržavam. Ali Rusiju volim i s Rusijom imam puno veza. Jedna baka mi je Ruskinja, vjenčani kumovi mojih roditelja su Rusi i moja kuma je Ruskinja.

Putin je stjeran u kut, rat nije počeo prekjučer, rat je počeo na Majdanu kad je smijenjen legalno izabran predsjednik. Uz Putina i vrh Rusije je kriva i vanjska politika SAD-a , kao i indiferentna EU. Ne u istoj mjeri. Putin je prešao granicu, i figurativno i doslovno. I odnos Rusa i Ukrajinaca se bespovratno pogoršao, odnos zapadnih i istočnih Ukrajinaca se bespovratno pogoršao. Putin se kocka, šahovskim rječnikom igra damin gambit i nada se kapitulaciji Ukrajine.

SAD i UK daju zasad najoštrije sankcije u vidu blokiranja imovine oligarha, banaka i sl. EU, kao i uvijek nudi tapšanje po ramenu. Pričaju o blokiranju ruskog plina, a ne mogu se odreći ni prodaje dijamanata Rusiji (Belgija), ni modne konfekcije (Italija). EU se uljuljala u svoj komfor i nesposobna je učiniti išta. Ali to je bilo i očekivano.









Istočni Ukrajinci (ono što se naziva LNR i DNR) se neće moći pomiriti sa bilokakvom ukrajinskom vlašću. Da, to je zemlja Ukrajinaca, to je ukrajinsko unutrašnje pitanje, ali to je zemlja prvenstveno istočnih Ukrajinaca koji ne priznaju Kijevsku vlast, jer je to povjerenje izgubljeno Majdanskim prevratom. I bez obzira na bilokakvog Putina ili bilo koga u Rusiji, trebat će puno vremena da se to pokuša promijeniti.

Istočna Ukrajina se osjeća izdano od Kijeva još od 91. godine i ukrajinske nezavisnosti. Tada su se počeli prvi rudnici zatvarati, tada u Lugansku nisu dobivali penzije, tada je vladala velika nezaposlenost u tom dijelu Ukrajine, tada je to Kijev prepustio raznih oligarsima i ološima i taj kontinuitet i razdor se samo povećavao i povećao se do razmjera rata. Kijev od 91. nije imao previše sluha za Lugansk i Donetsk. I da u Putinu i Rusiji sad vide partnera.

S druge strane, ja sam Ukrajinac i raspadam se kad vidim situaciju u Kijevu, užasno mi je teško kad zovem u Kijev i ne znam hoće li mi se netko javiti. I osobno, volio bih da Ukrajina postane član EU i da napreduje. Ukrajinci su jako vrijedni, marljivi i jednostavni ljudi, EU bi sigurno profitirala primanjem Ukrajine. Ne znam je li ovo cijena toga. Ali želim da ovo ludilo prestane, želim da se vrati na stanje prije 2014.godine kad si mogao u Kijevu pričati ruski i kad nisi morao ići u Lugansk preko Rostova.

Prošao sam i Lviv i Kijev i Dnipro i Lugansk. I volim Ukrajinu i sretan sam kad sam tamo, te je smatram drugom domovinom. Nadam se da će ovo proći i da će Ukrajina ustati iz ovog pepela i dima”, napisao je Čović.