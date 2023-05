‘ZNAKOVI ABNORMALNE LIČNOSTI!’ Kriminolog upozorio na detalj koji otkriva bolesni um: ‘To je ono što je jezivo, bilo je pitanje vremena’

Autor: Dnevno.hr

O nezapamćenoj tragediji i masakru koji je u beogradskoj osnovnoj školi koji je počinio 13-godišnji Kosta K., kao i o razlozima koji su dječaka naveli da ubije svojih osam vršnjaka i zaštitara škole, ne prestaje se raspredati diljem regije.

Težina zločina i mladost počinitelja ono su što je većini neshvatljivo, no Aleksandar Stevanović, istraživač suradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu te nagrađivani psihijatar specijaliziran za kriminal i angažiran na projektu “Kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i mogućnosti socijalne intervencije‘‘ tvrdi za Slobodnu kako je ovakvo nešto “bilo pitanje trenutka kada će se dogoditi u Srbiji”.

“Već sam rekao da to ne treba kriti i nužno je sve probleme sagledati. To je problem Srbije, vjerujem i Hrvatske i cijele regije, s tim da je negdje izraženije, negdje manje. Radi se jednostavno o nekoj modernoj tendenciji i zato je bilo samo pitanje vremena”, kazao je Stevanović i dodao:





‘Bilo je samo pitanje vremena’

“Zašto pitanje vremena, naravno to se mora pojasniti, jer suština je da se bavimo uzrocima, a ne posljedicama. Masmediji, kultura koja kreira ambijent u kojemu živimo, društvene mreže, videoigrice…, sve to nisu uzroci, već niz uvjeta koji su u nekoj kombinaciji dali što su dali. To više nije industrija zabave, nego industrija nasilja.”

Potom je rekao:

“Samo pogledajte što je društveno prihvatljivo i tko su društveni autoriteti? Pa oni koji prečicom dolaze do cilja. A što je cilj? Nešto materijalno, i to kako bi se pozicioniralo u društvu. I zato kada sve to stavite u kontekst, onda je bilo pitanje vremena kada ćemo i kod nas svjedočiti nečemu sličnom.”

Međutim, kriminolog tvrdi i kako je ovaj slučaj u beogradskoj školi izazvao “priličnu pozornost društva i javnosti, pogotovo što su u pitanju djeca i ovoliki broj žrtava”, no kaže i da su se i prije događale loše stvari.

“Imali ste ranije čitav niz slučajeva poput samoubojstava djece u osnovnim školama. Nije se nikako radilo o izoliranim slučajevima. Hoću reći da su sve to bili neki znakovi pored puta, ali kao društvo, pri čemu mislim i na institucije, znači formalni sustav, nismo ih čitali. Za nasilje u školama, nasilje na internetu, pitanje je koliko su uopće i obučeni naši kadrovi za prevenciju i djelovanje. Sada se dogodilo u Srbiji, ali je moglo bilo gdje. Naravno, negdje je izraženije, negdje manje, ali sve ovisi o klimi koja se kreira u društvu”, kazao je kriminolog.

‘Svi su upozorili da se radi o nečemu što nadilazi hobi’

Dodaje i kako su “reality programi u Srbiji jedna pošast i ne vidim nikakvu potrebu da oni budu dio medijske scene. I dalje smo duhovit narod i možemo se na puno drukčiji način zabaviti.









“Kada govorimo o kulturi nasilja, ona je očito ušla i u obitelji, jer kako drukčije objasniti činjenicu da otac dijete od 13 godina vodi u streljanu na obuku pucanja iz pištolja. To je nešto što je mene u ovom konkretnom slučaju najviše zaprepastilo. U svakom slučaju mogu se pratiti neke njegove opće crte, ali on svakako u srži ima neko individualno biće. Ne samo kriminalisti, već i psiholozi i psihijatri su upozorili da se radi o nečemu što nadilazi hobi”, ustvrdio je, pa dodao:

“Imao sam kontakata i s policijskim časnicima i nisam siguran kako u Srbiji, tako i Hrvatskoj može li svaki pripadnik sigurnosnog sustava na takav precizan način iskoristiti pištolj. Radi se o djetetu od 13 godina, sa zavidnim baratanjem pištoljem, kazneno neodgovornom, što znači da iza toga stoji vježba, i to sati i sati vježbanja”, kaže psihijatar.

On tvrdi kako se u ovom trenutku nezahvalno baviti obitelji, no kaže kako je uvijek puno bolja priča, razgovor, iskrene relacije unutar doma, nego streljane.









“Sve ima neku svoju crvenu liniju što je društveno prihvatljivo, ali ako je uistinu to točno, radi se o ozbiljnom propustu u odgoju djeteta. Ako rješavate problem pištoljem, onda ste napravili tri, a ne jedan”, kaže.

‘To je ono što je jezivo’

Međutim, ističe kako ga je zaprepastilo to što je otac pripremao sina vodeći ga u streljanu, ali i neke izjave službenih osoba.

“To je ono što je jezivo. Jedna stvar je dijete, koje ima 13 godina. Opća je crta tog uzrasta da reagiraju impulzivno na takve vrste podražaja, ali je otac, kao i majka, oni su ti koji trebaju smiriti situaciju, razgovarati, suočiti s problemom. Mene je također zaprepastila izjava nekih službenih osoba da on nije doživio vršnjačko nasilje unutar službenog sustava, već u privatnoj školi glume. Da čovjek ne povjeruje?! Pa, kakve to veze ima?!”, pita Stevanović i dodaje da se takvo dijete mora pratiti.

“Morate pratiti takvo dijete, jer ono taj problem svakog dana donosi u školu u koju ide, a koja jest u sustavu. Na koncu, ako je problem i generiran izvan sustava, pa to ne znači da ne može eskalirati unutar dijela službenog sustava. Škola je ta koja ima obvezu da školuje, ali i da odgaja”, napominje.

‘Ukazuje i na neke crte abnormalne ličnosti’

Stevanović je odmah isključio mogućnost da je masakr izveden u afektu, već je kazao kako je “posljedica akumulirane misli” te kaže kako sve ukazuje na to da je mladi ubojica bio svjestan svoje kaznene neodgovornosti po postojećim zakonima u Srbiji s obzirom na dob od 13 godina.

“Objektivni pokazatelji, ono što je do sada utvrdila istraga i forenzika, ukazuju na to. Mislim da se ipak radi o preuranjenim zaključcima, pri čemu ne mogu isključiti ni splet okolnosti. Psiholozi su iznijeli i mišljenje da stanje afekta može potrajati neko duže vrijeme, ali meni ne djeluje da je to u pitanju, naročito kada ovdje imate detaljno razrađen i pripremljen plan, a da je to bilo prilično hladnokrvno, pokazuje i držanje ovog maloljetnog dječaka nakon što je izvršio protupravno djelo.

Krivično djelo nije, jer on nije krivično odgovoran. Da je znao da će biti kazneno neodgovoran i to uključio u svoj plan, ne mogu tvrditi. Da afekt nije u pitanju, prilično sam siguran, već akumulirana tjeskoba u jednom socijalnom okruženju”, kaže psihijatar.

Na kraju, zaključuje:

“Policijski službenici su objavili popis osoba za likvidaciju ili kako ga je on nazvao – Primary target. To je nešto što čak ukazuje i na neke crte abnormalne ličnosti. Nisam u toj sferi stručan, ali i laički ukazuje na abnormalnosti.”