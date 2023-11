Znaju što se priča među narodom, Capak usred slučaja Coca-Cola otkriva: ‘Imaju službe’

09:28 Beroš se obratio novinarima “Zdravstveni sustav je spreman, pravodobno je obavješten DORH i policija. Imamo od jučer pet novih slučaja, sumnja se na ozljeđivanje kemijskim elementima. Svi pacijenti imaju blaže simptome i bit će otpušteni na kućno liječenje. Mora se još utvrditi da li je do ovog došla konzumacijom pića”, rekao je ministar na konferenciji. Mjesta panici. dodaje Beroš nema, ali oprezu ima. “Nakon prve ozljede u Rijeci nije bilo moguće reći o čemu je riječ. Konzumacija pića je mogla biti incidentalna, piće je na neki način moglo biti promijenjeno… Pitanje je zašto je do toga došlo. Kad smo saznali za novi slučaj izašli smo u medije. Izašli smo onda kada smo procijenili da realna opasnost postoji”, odgovorio je Beroš na pitanje o tome zašto se za sve saznalo kroz širenje poruka te dodao: “Prema tome, lažna informacija sa lažnim slikama. I to istražuje policija. Opet pitate mene kao ministra zdravstva. Budite sigurni da država radi što treba. DIRH, DORH i MUP rade što treba. Svakako, ako je procjena takva da bude uključena SOA, bit će uključena”.

08:00 Ministar Beroš: Ima još novih slučajeva

Ministar zdravstva Vili Beroš potvrdio je jutros za N1 da danas ima još nekoliko novih slučajeva.

“Još ih je nekoliko, svi su lakše ozlijeđeni, kod mnogih je upitno radi li se o kemijskoj ozljedi ili psihogenoj reakciji ili nekom drugom patološkom stanju. U ovom trenutku situacija je pod kontrolom”, kazao je i poručio: “Moramo biti oprezni i ne sijati paniku”.

08:00 HZJZ analizira uzorke

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) analizira uzorke bezalkoholnog pića iz Rijeke koje im je jučer u poslijepodnevnim satima dostavila Sanitarna inspekcija. Riječ je o “dva kompozitna uzorka koji se sastoje od 16 bočica, ukupno 8 litara tekućine”, potvrdio je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

“Riječ je vjerojatno o nekim korozivnim sredstvima i tu je najbitnije da vidimo postoje li neki strani elementi u tom piću, jer piće samo po sebi i sav sadržaj koji je unutra ne mogu takve ozljede uzrokovati”, naglasio je Capak.

Rezultati analize bit će poznati danas, o čemu će biti obaviješten Državni inspektorat, a u tijeku su policijska istraga i postupanje DORH-a. Odluku o povlačenju proizvoda s tržišta može donijeti jedino Državni inspektorat, dodao je ravnatelj HZJZ-a “Mi u ovom trenutku ne možemo savjetovati da se pije ovo ili ono piće. Svi mogu konzumirati vodu za piće iz vodovodne mreže koja je zdravstveno ispravna, pod kontrolom Sanitarne inspekcije i ovlaštenih laboratorija”, kazao je Capak.

07:15 Liječnik objasnio što učiniti u slučaju trovanja

Liječnik KBC-a Zagreb Tomislav Bradić za HRT je pojasnio što bi trebalo učiniti u slučaju konzumacije otrovne tekućine te se ističe da popijenu tekućinu treba ispljunuti i nikako dodatno ne piti vodu, sodu bikarbonu i slično.

“Ukoliko dođe do ingestije pića, tada je apsolutno potrebno što prije prekinuti ingestiju, nikako ne pokušavati razrijediti tu otopinu koja je ingestirana većim volumenom vode jer može doći do pogoršanja stanja, može doći do aspiracije, odnosno udisanja korozivnog sredstva, što može dovesti onda i do razvoja ozljeda dišnog sustava”, rekao je. “Izbjegavajte pokušaj neutralizacije sode, bikarbonom ili sličnim sredstvima, zato što će to dovesti do eksterne reakcije, neutralizacije kiseline lužinom, što će dovesti do pogoršanja ozljeda”, dodao je.

“Prije svega bih savjetovao izbjegavanje uopće konzumacije gaziranih pića u ovom trenutku dok ne saznamo više informacija o tome koja su od njih sigurna, a koja nisu. Kod konzumacije korozivnih sredstava, znači kiseline i lužine, očekujemo vrlo nagao nastup simptoma. Čovjek osjeti vjerojatno promijenjeni okus pića, a s druge strane automatski počinje bol i pečenje u usnoj šupljini”, objasnio je Bradić.

07:10 Ostojić: Treba uključiti forenzičare iz centra Vučetić

Predstojnik Zavoda za gastroeneterologiju KBC-a Zagreb, Rajko Ostojić potvrdio je za RTL da se pojavio i četvrti pacijent. “Vidio sam pacijenta, klinički izgleda dobro. Svjestan je rizika i što se može dogoditi”, kaže Ostojić. Osvrnuo se i na stanje trećeg pacijenta, koji se također liječi u KBC-u. Kod njega su upalne promjene, tvrdi Ostojić, blage. Ostojić je izrazio i zabrinutost zbog slučaja od prije dva mjeseca.

“Brine me slučaj otprije dva mjeseca. Tom pacijentu se rade mužiranja jednjaka, došlo je do tako jake upale, korozije da se stvorilo vezivo koje je suzilo jednjak koji kolege moraju proširivati…”.

Smatra da bi se u cijeli slučaj trebalo uključiti i forenzičare iz centra Ivan Vučetić.

“Izbjegavajte sva gazirana pića. Pijte običnu komunalnu vodu. Zagrebačka je super, dalmatinska također, primorska, lička… Ako išta Hrvatska ima – ima sjajnu vodu. Pustimo je li itko kriv – ostavimo to drugima. Nećemo politiku u ovu butigu. … Osim HZJZ-a, preporučujem Vučetić ‘as soon as possible’. Naravno, uputa pacijentima, osim da ne pijete – ako ne daj Bože popijete – provjerite okus, ispljunite. Nemojte konzumirati vodu, mlijeko. Može doći do gore reakcije”, rekao je.

07:05 Potvrđen četvrti slučaj

Još jedan, četvrti slučaj potvrdio je u utorak navečer bivši ministar Rajko Ostojić, predstojnik Zavoda za gastroenterologiju zagrebačkog KBC-a.

“Oko 20 sati zaprimili smo pacijenta. Riječ je o muškoj mlađoj osobi koji je klinički u dobrom stanju, obrada je u tijeku i za sada izgleda klinički dobro”, rekao je Ostojić kako piše Dnevnik.hr, dodajući da postoji sumnja da je riječ o trovanju pićem. No, naglasio je da se čeka detaljna obrada. Neslužbeni izvori iz bolnice pak potvrđuju da je muškarac konzumirao bezalkoholno gazirano piće, vjerojatno vodu, te da je policija obavještena.

07:00 Coca-Cola: ‘Proveli smo detaljnu internu istragu’

Nakon što se u medijima i na društvenim mrežama pojavio čitav niz navoda o tome kako su se dvije osobe otrovale nakon što su konzumirale Coca-Colu u Zagrebu, a jedna u Rijeci nakon što je pila mineralnu vodu Romerquelle, Coca-Cola HBC Hrvatska se oglasila novim priopćenjem o u kojem poručuju da “posluju prema najvišim standardima kvalitete i zdravstvene ispravnosti, koji prolaze i kroz redovite vanjske kontrole.

“Svjesni smo slučaja povezanog sa staklenom bočicom Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 ml. Izražavamo našu duboku zabrinutost i nadamo se brzom i potpunom oporavku osobe uključene u ovaj slučaj. Ponudili smo našu punu podršku i otvoreni smo za suradnju sa svim nadležnim tijelima koja provode istragu. Poslujemo prema najvišim standardima kvalitete i zdravstvene ispravnosti, koji prolaze kroz redovite vanjske kontrole. Usporedno smo proveli detaljnu internu istragu koja nije pokazala nikakve neusklađenosti u našoj proizvodnji. Dodatno, poslali smo uzorke neovisnom akreditiranom laboratoriju na daljnju analizu”, naveli su iz Coca-Cole.