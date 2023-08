Znaju se žrtve pokolja u BiH: Pomahnitali bodybuilder upucao vlastitu ženu, hvalili ga na Instagramu

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Bodybuilder i fitness trener Nermin Sulejmanović uživo je na Instagramu prenosio snimku ubojstva supruge danas u Gradačcu u BiH, javljaju lokalni mediji, a nakon intenzivne potjere oduzeo si je život pred policijom.

“Evo da vidite kako izgleda ubojstvo uživo”, poručio je na snimci koja je uistinu stravična, a koja je nastala nakon što je oduzeo život ženi.

Prema trenutno dostupnim informacijama, ubio je tri osobe. Iako se spekuliralo da je među ubijenima i beba, Sulejmanović se nakon stravičnih ubojstava ponovno javio na Instagramu, rekavši:





“Ubio sam oca i sina. Kako su mi naletili Bog zna. Ubio sam ženu i dva dušmanina. Nadam se da sam ubio i policajca. Beba je živa”, rekao je.

Ministar i premijer održali presicu

Na konferenciji za medije u Gradačcu obratili su se ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić (SDA).

Hurtić je rekao kako je posebno zabrinjavajuće to što je prijenos uživo ubojstva na Istagramu pratio veliki broj ljudi te što su, kako tvrdi, mnogi dali podršku ovom gnjusnom činu. “Sramota za naše društvo. Dobio sam informaciju da je to gledalo 12.000 ljudi, a da je 126 osoba to lajkalo. Kuda idemo i dokle ćemo doći? Molim sve da spustimo tenzije u ovom teškom danu, da porodicama pomognemo koliko možemo pomoći”, istaknuo je.

Napomenuo je da je tijekom 2021. i 2022. ubijeno 19 žena. Kako je kazao Hurtić, na putu za Gradačac razgovarao je sa psiholozima. Ukazao je da se kod žena pojavio strah da prijavljuju nasilje u obitelji.









“Razgovarao sam s ministrom policije i ljudima iz centra za socijalni rad. Oni mogu raditi do jedne mjere. Sudstvo mora raditi svoj posao”, poručio je.

Podsjetio je da je nedavno u Jablanici pretučena 28-godišnja radnica Enisa Klepo.

“Ako ne budemo reagirali, tko je sljedeći? Ovo se može ponoviti bilo gdje. Gradačac je zavijen u crno i ovo će zauvijek pamtiti. Ja sam za to da te osobe nikada ne izađu iz zatvora”, naglasio je Hurtić.









Premijer Halilagić je ocijenio da je ovo širi društveni problem. I za njega je posebno zabrinjavajuće to da je veliki broj ljudi podržao zločin.

“Kada dobijete informaciju da je to stotinjak ljudi opravdalo, onda se zapitate zbog toga što među nama postoje takve osobe. To je problem društva na koji niti jedan pojedinac ne može dati konkretan odgovor. Zavladao je sistem vrijednosti koji nije dobar”, zaključio je Halilagić.

Objavili osmrtnicu ženi ubijenoj u BiH

Na Facebooku se o zločinu oglasila Ženska mreža BiH, neformalna grupa koja broji više od 4100 članova. Objavili su osmrtnicu ubijenoj bivšoj supruzi Sulejmanovića.

Prijavila je nasilje – pa ju je ubio. Ovdje se žene ubijaju jer pružaju otpor. Ovdje se žene ubijaju jer traže… Posted by Ženska mreža BiH on Friday, 11 August 2023

Poznate žrtve ubojice

Avaz doznaje da je ubijena Nizama Hećimović, Sulejmanovićeva bivša nevjenčana supruga.

Ubijeni su i Džengiz Onder i Džengiz Denis, otac i sin, turski državljani. Ranjeni su policajac Husein Kotorić, građanin Nedim Pamuković te jedna žena, majka i supruga ubijenih Džengiza Ondera i Džengiza Denisa.

Kako javljaju Nezavisne novine, policajac Husein Kotorić pušten je na kućno liječenje nakon što je pregledan u bolnici. To je za Nezavisne novine potvrđeno iz Uprave policije Tuzlanskog kantona.

“Nije istina da je preminuo. Policajac je pregledan i pušten kući“, rekli su iz polciije.

‘Svatko danas nosi oružje’

Mještani Gradačca potpuno su šokirani nakon stravičnog trostrukog ubojstva kojeg je počinio Nermin Sulejmanović. Rijetki mogu doći i do riječi.

“Kažu malo je mjesto, nikad se ništa ne dešava, a vidi sada. Sada će se pričati i pisati kakvih ima lopova i sve to. Malo je mjesto, može se znati šta ko radi”, rekla je za Dnevni avaz jedna građanka Gradačca, koji je zavijen u crno nakon zločina Nermina Sulejmanovića.

“Ne znam šta mu je bilo, je li uopće normalan”, rekao je jedan od građana.

Novinar Avaza je pitao kako komentira sigurnosnu situaciju u gradu, ali i općenito u državi.

“Svako ima oružje, to nije dobro. I to se sada raširilo svugdje, svugdje se događa. Trebalo bi pooštriti kontrole pri izdavanju dozvola za oružje”, rekao je za Avaz.

Ministar izdao posebnu naredbu

Kako je priopćio šef Kabineta federalnog ministra unutrašnjih poslova Ervin Mušinović, resorni ministar će naložiti nadležnim organima poduzimanje adekvatnih koraka u procesuiranju osoba koje su na društvenim mrežama podržale ubojicu i veličale njegove postupke.

“Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak zatražit će od Federalne uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona da ispituje sve osobe koje su na društvenim mrežama, a nakon stravičnih ubojstava u Gradačcu, podržavale ubojicu i veličale zločin koji je počinio”, potvrdio je Mušinović.

Također, od svih osoba koje su svojim porukama podržale ubojicu bit će zatraženo da podnesu izvještaj o počinjenom kaznenom djelu.

“Ovo se posebno odnosi na komentare pojedinaca objavljene na dva videosnimka, a koji su uklonjeni od strane inspektora Federalne uprave policije i MUP-a TK. Također, bit će zatraženo da se protiv svih osoba za koje se utvrdi da su počinili kazneno djelo gnusnim porukama podrške ubojicu podnesu izvještaji o počinjenom kaznenom djelu”, dodaje Mušinović.

Objavljeni identiteti žrtava

Dnevni avaz doznaje da je Sulejmanović ubio oca i sina te teško ranio ženu. Riječ je o supruzi i majci ubijenih. Svi ubijeni su punoljetni. Mladiću su 23 godine.

Avaz doznaje da su ubijeni Nevzeta Hećimović, Sulejmanovićeva nevjenčana supruga, zatim Džengiz Onder i Džengiz Denis, otac i sin, turski državljani. Ranjeni su policajac Husein Kotorić i građanin Nedim Pamuković.

Od ranije poznat policiji

Bh. mediji dodaju da je bio poznati član narkobande Emira Kodžaga. Za njim je 2016. bila raspisana međunarodna tjeralica zbog nasilničkog ponašanja nad policajcem, a godinu ranije bio je uhićen u Gradačcu kao član narkoskupine, piše Slobodna Bosna.

Sudjelovao je u nizu tučnjava, a bavio se i prodajom droge. Policija je blokirala veći dio Gradačca nakon brutalnog čina tijekom potrage te zatvorila dijelove grada.

Ljudi u šoku

Stanovnici Gradačca su šokirani, na društvenim mrežama dijele mučne informacije o ovom monstruoznom činu. Sulejmanović je prije ubojstva ženu navodno pretukao, to je snimio i objavio na Instagram profilu.

Na snimci se vidi lokacija te što se dogodilo sa ženom. Gledanje se ne preporučuje zbog izrazito uznemirujućeg sadržaja.

Neki su u nevjerici jer je snimka na društvenoj mreži navodno skupila 100 lajkova.

“Dno dna, jesmo li tako propali kao društvo? Tresem se sva!”, neki su od komentara.

Koliko je stradalih?

U međuvremenu oglasio se gradonačelnik Gradačca Edis Dervišagić.

“Sve su neslužbene informacije. MUP ima konkretne informacije, ja ono što znam mogu reći. Nažalost, naš mirni, vrijedni, čestiti grad zavijen je u crno. Desila se velika tragedija. Kako neslužbeno doznajem, riječ je o obiteljskoj svađi koja je eskalirala i sad smo u situaciji, nažalost, da brojimo mrtve i ranjene”, rekao je Dervišagić za Avaz o i dodao je da su prema neslužbenim informacijama tri osobe ubijene, a još nekoliko je ranjeno.

“Policija je na terenu. Ubojica je u bijegu. Nadam se da će biti vrlo brzo uhićen. Trenutno je u Gradačcu jedna vrsta izvanrednog stanja i očekujemo konkretnije informacije od MUP-a. Specijalci su na terenu”, otkrio je.

U BiH najavljeni prosvjedi

Nakon višestrukog ubojstva u Gradačcu koje je počinio Nermin Sulejmanović oglasile su se feminističke udruge u BiH. Udruge će u Mostaru i Sarajevu organizirati mirne prosvjede u čast žene koju je ubio Sulejmanović. Feminističko-aktivistička organizacija koja se zalaže za jednakost spolova i rodova Fondacija CURE danas organizira miran prosvjed u Sarajevu kako bi se odala počast ubijenoj ženi.

“Potresene trenutnim događanjima gdje je N.S. prije nekoliko sati u Gradačcu ubio suprugu pucajući iz vatrenog oružja, a zatim na osnovu medijskih saznanja je ubio i još nekoliko osoba a sve to je javnoj prenosio na svojim društvenim mrežama, organiziramo mirni protest.

U znak otpora femicidu članice Fondacije CURE i druge organizacije, pojedinci i pojedinke danas 11.8.2023. godine u 15:00 sati izlaze na ulicu Maršala Tita, tramvajska stanica Marijin Dvor uz prometnu cestu kako bi na taj način odale počast ubijenoj ženi i skrenule pažnju javnosti da se femicid sistemski treba strogo kažnjavati”, navodi se u priopćenju udruge.

U priopćenju je istaknuto kako počinitelji nasilja nisu heroji kojima se treba diviti i podržavati ih prateći njihova nedjela te dajući im pozornost na način da ih se prati na društvenim mrežama, lajkaju objave i slično.