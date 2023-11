Zna se koji okus mineralne je otrovao čovjeka iz Rijeke: Dolazi u staklenoj boci

Autor: I.G.

Društvene mreže i mediji ovog utorka su prepune informacija o slučajima trovanja kiselinom nakon ispijanja mineralne vode. U riječkoj bolnici je zaprimljen pacijent s mogućom kemijskom ozljedom jednjaka, dok je jedan drugi mladić zaprimljen u KBC Zagreb.

“Svjesni smo izoliranog slučaja povezanog s jednom staklenom bočicom Romerquelle Emotion Blueberry Pomegrenate 330 ml. Izražavamo našu duboku zabrinutost i nadamo se brzom i potpunom oporavku osobe uključene u ovaj slučaj. U potpunosti smo otvoreni za suradnju sa svim nadležnim tijelima”, poručili su iz Coca-Cola Hrvatska.





Dobili smo odgovor od sjedišta Coca Cole u Hrvatskoj u vezi trovanja mineralnom koji se dogodio u Rijeci. Posted by Lokalpatrioti Rijeka on Tuesday, 7 November 2023

Policija istražuje slučaj

Podsjetimo, potvrđeno je kako je ustinu proizvod Coca-Cole povezan sa slučajem trovanja jedne osobe u Rijeci. iz Coca-Cole su poručili kako je proizvod koji se povezuje s trovanjem “Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 ml u staklenoj boci“.

Iz riječke su policije izričito poručili da nema drugih slučajeva osim ovoga. Iz Coca-Cole također tvrde kako se radi o izoliranom slučaju, dok je policijska uprava primorsko-goranska objavila priopćenje u kojem navode da su još prije tri dana dobili dojavu da je osobi pozlilo tijekom konzumacije bezalkoholnog pića u kafiću.

“Policijska uprava primorsko-goranska 4. studenoga ove godine zaprimila je dojavu da je jednoj osobi pozlilo tijekom konzumacije bezalkoholnog pića u jednom od ugostiteljskih objekata u središtu Rijeke te je prevezen u KBC Rijeka radi pružanja odgovarajuće liječničke pomoći.

Policija je ovu dojavu dobila još prije tri dana, no o tome do danas nije obavijestila javnost. Na žalost, nisu potvrđene tvrdnje o tome kako je kontaminiran čitav niz različitih proizvoda iz asortimana Coca-Cole, no u utorak u popodnevnim satima jedan mladić iz Zagreba je zaprimljen u KBC Zagreb nakon što je pio Coca-Colu.