ZNA LI NIKOLA GRMOJA ZA OVAJ OGROMAN MOST-ov SKANDAL? Otkrivamo malu općinu za velike afere

Autor: Iva Međugorac

U maloj paškoj općini Kolan ovih se dana na veliko govori o presudi zagrebačkog Visokog trgovačkog suda bivšem načelniku Josipu Zuboviću, koji je po svemu sudeći pogodovao svojem bratu Anti Zuboviću kod dodjele općinskog lokala u najam.

Da je tome tako potvrdio je ranije doduše nepravomoćnom presudom Trgovački sud u Zadru problematizirajući ugovor između Ante Zubovića i Općine Kolan koji je poništen. Inače je Zubović poznat i pod nadimkom Pipe godinama bio na čelu Kolana, a u politici je bio aktivan kao član HSS-a koji tu stranku i jest bio primoran napustiti kada je Povjerenstvo zaključilo kako je pogodovao svojem bratu u aferi koja datira još od 2012.godine. Ugovor je potpisan prije desetak godina, odnosno u siječnju 2013.godine, a Općina se od tada povlači po sudovima te se suočava sa velikim financijskim problemima.

Lokalni vijećnik iz Hrvatske stranke umirovljenika Predrag Plazibat je i u vrijeme natječaja kritizirao Zubovića problematizirajući namještanje natječaja bratovom obrtu. Na natječaj se pak javio i obrt Višnje Plazibat koja je obiteljski povezana sa kritičnim oporbenim vijećnikom, ali na njemu pobjedu ipak odnosi načelnikov brat.





Višnja Plazibat potom podnosi prigovor na odluku natječajne komisije uz opasku da Zubovići nisu prijavili potencijalni sukob interesa pošto nije bilo jasno deklarirano da se protiv njenog obrta natječe onaj načelnikova brata. Njen prigovor ipak nije prihvaćen, a Višnja Plazibat na tome ne staje već načelnika Zubovića prijavljuje Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa koje ga kažnjava novčanom kaznom od 20 tisuća kuna koju ovaj nije platio već je sve naprosto ignorirao.

Nekadašnjim načelnikom bavio se i Uskok

Nakon toga njime se pozabavio Uskok pa je stoga i uvjetno osuđen, a potom je i izgubio izbore i izašao iz stranke, ali se ipak vratio u lokalnu politiku osnivajući novu stranku Demokratski HSS dok njegov brat Ante sjedi u HSP-u. Trgovački sud u Zadru s vremenom nepravomoćnom presudom poništava ugovor između brata Ante i Općine Kolan, a nakon što je ugovor proglašen ništetnim obe su strane morale vratiti onoj drugoj ono što su na osnovu ugovora stekle, pa je to podrazumijevalo da Ante Zubović izađe iz prostora, dok je Općina Kolan morala vratiti primljeni iznos zakupnine.

Sud je također utvrdio da je ugovor ništetan baš zbog sukoba interesa, a Plazibat je pak u tužbi otkrila kako je natječajem bilo propisano i to da je svaki ponuditelj prije podnošenja ponude bio dužan uplatiti jamčevinu koja iznosi pola ponuđene mjesečne zakupnine, ali Zubovićev brat niti taj dio postupka nije ispoštovao pa je umjesto potrebnih 469.440 kuna uplatio svega 116.000 kuna. Prema tvrdnjama Višnje Plazibat prekršena je i odredba po kojoj je najbolji ponuditelj trebao urediti zakupni prostor, ali su predstavnici općine svaku odgovornost na sudu osporavali uz opasku kako je Ante Zubović dao povoljniju ponudu od Plazibat. Na sudu su dovodili u pitanje njen zahtjev kojim je tražila poništenje ugovora o zakupu jer je to trebalo učiniti nadležno državno odvjetništvo, koje doduše niti nije poduzelo ništa.

Zubović i sada koristi prostor

Radi toga Plazibat 2016.godine i jest sama podnijela tužbu prvo protiv Općine, a onda i protiv samog Ante Zubovića zahtijevajući poništenje spornog ugovora, da bi na koncu sud u Zadru nepravomoćno i presudio da se tu doista radilo o sukobu interesa. Prema riječima našeg dobro upućenog sugovornika zanimljiv je podatak i to da sami kafić ima 80-tak kvadrata, ali tu je još i pripadajuća terasa od 200 m2 koju Ante Zubović navodno nikada nije niti plaćao pošto mu je brat Pipe nikada nije ni fakturirao jer mu nije napravio nikakav ugovor pa je i time Općina oštećena za oko 440 tisuća kuna kojoj treba dodati i zateznu kamatu od 2013.godine, a osim toga ne treba zaboraviti da je ovime i država oštećena jer joj nije uplaćivan PDV po istoj osnovi.

Ovih je dana i Visoki trgovački sud u Zagrebu potvrdio ove teze pa je time završen dugogodišnji rašmon između Općine Kolan i obitelji Plazibat, a tom presudom ova obitelj dokazala je svojevrsnu namještaljku bivšeg načelnika Kolana koji je bratu na omogućio da otvori kafić u PC Mandre, ali tu problemima nije kraj. Drugostupanjska presuda je prema riječima naših sugovornika zaprimljena u Općini prije skoro mjesec dana, a u njoj jasno izrekom na samom početku piše kako je ugovor između Općine i Ante Zubovića pravno ništetan, no brat bivšeg načelnika ključeve lokala još nije predao pa shodno tome lokal još uvijek radi što je nevjerojatno budući da Kolan trenutno kao načelnik vodi Šime Gligora koji je usput budi rečeno član Mosta čiji je glavni tajnik Nikola Grmoja predsjednik saborskog Antikorupcijskog vijeća, koji doduše možda ni ne zna što se događa na lokalnoj razini. Da priča bude do kraja zanimljiva Ante Zubović je u ovom trenutku predsjednik kolanskog Općinskog vijeća gdje on i još troje vijećnika drže većinu i podržavaju načelnika Gligoru.

Upit o ovom slučaju poslali smo i aktualnom načelniku i bratu bivšeg načelnika Anti Zuboviću čije odgovore objavljujemo po dospijeću.