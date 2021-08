ZMAJLOVIĆ OŠTRO PO HSS-u: ‘Politička prostitucija HSS-a opravdava se velikim troškom, to je smiješno!’

Član predsjedništva SDP-a Mihael Zmajlović bio je gost emisije Newsroom N1 televizije.

Upitan je li u ovom trenutku poznato hoće li netko iz SDP-a prisustvovati na obilježavanju Oluje, kaže da se to u ovom trenutku ne zna, ali da je uobičajeno da netko iz SDP-a prisustvuje.

Komentirao je i činjenicu da Milošević neće u Knin, a Medved neće u Grubore.

‘Ostavlja se prostor za špekulacije’

“Meni se čini da je to loše. Ovako se ostavlja prostor za spekulacije, ostavlja se dojam da je to bilo samo u PR svrhe. Mislim da bi bilo dobro da se to ponovi”, rekao je Zmajlović.

O Skupštini Zagrebačke županije rekao je da je ta županija nažalost uvijek nekako u sjeni Grada Zagreba.

“Dinamična je, preko 300 tisuća ljudi živi u njoj. Stranka koja je izašla na izbore zajedno s SDP-om odlučila naprasno prekinuti razgovore i pregovore oko formiranja većine u Skupštini i dogovorila se sa HDZ-om. Barem to čujemo iz javnosti. To za SDP neće imati neke velike posljedice, ali hoće za povjerenje ljudi”, kazao je.

Smatra da će politički ceh najviše platiti HSS.

‘Jeftin trik’

Predsjednik HDZ-a Zagrebačke županije Željko Turk gostujući u našem programu ranije danas rekao je da je jedan od razloga formiranja većine s HSS-om i taj što bi novi izbori koštali 5 milijuna kuna i da bi to bio veliki trošak.









“Kada bi novac bio razlog da se izbori održe ili ne održe onda bi se moglo tako zaključiti da u Hrvatskoj ne trebaju uopće izbori jer to je trošak. Demokracija na neki način košta i mislim da je to samo jedna finta i pijesak koji je bačen u oči, odnosno pokušaj bacanja pijeska u oči javnosti da je to veliki trošak. Pa onda taj veliki trošak opravdava ovakvu političku prostituciju”, komentira Zmajlović.

Kaže da je takvo objašnjenje zaista smiješno.

“Svatko tko imalo prati politiku i događaje u društvu zna da je to jedan jeftin trik i da iza toga stoji jedna politička trgovina koja će isto tako koštati, a ni ne znamo koliko, možda više od tih 5 milijuna kuna. Ovaj potez je za HSS vrlo loš. Ne budimo naivni, mora postojati neka kompenzacija”, kazao je.