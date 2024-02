Zloslutne riječi stigle iz Srbije do Hrvatske: ‘Ujedinjenje Srba počinje, glava je mala cijena’

Autor: Dnevno.hr

Iako je veličanje ‘srpskog sveta’ nešto što je već uobičajeno i za očekivati od Vučićeve klike, recentne nebuloze šefa srpske obavještajne agencije i bivšeg ministra obrane Srbije Aleksandra Vulina u programu prorežimske TV Pink, previše je i ako dolazi od njega.

Naime, on je u emisiji koju vodi samoprozvana voditeljica Jovana Jeremić zdušno zazivao zlokobnu ideju prema kojoj svi Srbi moraju živjeti u jednoj državi – velikoj Srbiji, koja se eto, proteže sve do Karlobaga.

Vulin je tako, što se može vidjeti u videu koji je izašao na TikToku, ekstatično govorio o “vjekovnom snu da svi Srbi žive u jednoj državi” dodajući da se za to isplati i dati život.

‘Ono što Srbi maštaju od Karađorđa naovamo’

Čak je, inače izrazito ekscentrična i brbljava Jovana Jeremić samo netremice piljila u Vulinov zanos idejom koja je već dovela do jednog rata, dok on već u eteru televizije s nacionalnom frekvencijom zaziva i huška na drugi.

“Znate li vi kako je velika i važna borba koju vodimo?”, pitao je Jovanu uzbuđeni Vulin gestikulirajući prema njoj. “Znate li vi što je srpski svet, znate li što je taj osjećaj da će u ovoj generaciji i u mojoj političkoj generaciji doživjeti ujedinjenje srpskog naroda?”, nastavio je Vulin.









“Ono što Srbi maštaju od Karađorđa na ovamo. To je ta veličina ove generacije. To je naša dužnost, da ujedinimo Srbe gdje god oni živjeli”, bulaznio je dalje pa nastavio: “Sankcije? To je mala cijena, pa glava je mala cijena za takvo nešto.”

Na koncu je svoje divljanje i huškanje po eteru zaključio riječima: “Ja čvrsto vjerujem da će se to dogoditi, to je proces. Ujedinjenje je počelo. To se više ne može zadržati, to se ne može zaustaviti.” Na kraju, očito moravši kao figura koja glumi voditeljicu emisije, Jovana Jeremić sve izrečeno objedinila s tri riječi: “Točak je pokrenut”